«Cinque paesi europei pronti a mandare gli immigrati clandestini in Ruanda»

L'Afp: oggi l'annuncio di Germania, Danimarca, Grecia, Austria e Paesi Bassi. Il progetto: hub di rimpatrio a partire dal 2027. Le proteste delle Ong e l'idea di inviare inizialmente 20 persone per ogni paese. Il precedente del Regno Unito

Cinque paesi dell’Unione Europea sono pronti ad annunciare la firma di un accordo con il Ruanda. Per creare nel paese i primi centri destinati ai migranti espulsi dal loro territorio. Il progetto prevede la creazione di un hub di rimpatrio come quello dell’Italia in Albania. E sarà presentato nel corso di una conferenza stampa a Vienna nel pomeriggio di oggi, 16 novembre. A parlare dell’accordo è l’agenzia di stampa France Presse. I paesi sono Germania, Danimarca, Grecia, Austria e Paesi Bassi.

I cinque paesi europei che porteranno i migranti in Ruanda

Il centro sarà destinato alle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta. L’Afp scrive che da Monaco a Bruxelles, passando per Copenaghen, un ristretto gruppo di diplomatici, ministri e funzionari ha tenuto numerosi incontri per definire i contorni di questi inediti hub. Durante le trattative, è stato mantenuto il massimo riserbo sul paese ospitante, per evitare di compromettere i negoziati. «Vedremo la prossima settimana a Vienna», si è limitato a dichiarare venerdì il cancelliere austriaco Christian Stocker. Ma secondo diversi diplomatici e fonti vicine ai negoziati, che hanno parlato con l’Afp sotto condizione di anonimato, non vi è più alcun dubbio: si tratta del Ruanda. Una delegazione ruandese sarà infatti presente oggi a Vienna per partecipare a una conferenza sulla migrazione.

I primi centri nel 2027

L’obiettivo dichiarato è l’apertura dei primi centri entro il 2027. Il progetto è stato concepito un anno e mezzo fa, in coordinamento con la Commissione europea, con lo scopo di incrementare in modo significativo il numero di espulsioni di migranti dal territorio europeo. Il ragionamento di questi cinque paesi è duplice: oltre a espellere chi si è visto negare l’asilo, sperano di scoraggiare i migranti dal tentare di stabilirsi nel continente europeo. Gli «hub di rimpatrio» sono tuttavia fortemente criticati dalla sinistra e dalle Ong, preoccupate per il trattamento riservato ai migranti in queste strutture. Il presidente Emmanuel Macron aveva aspramente criticato il concetto, ritenendo che tali centri non fossero né efficaci né conformi ai valori dell’UE.

Repressione e detenzioni arbitrarie

Anche la scelta del Ruanda suscita preoccupazioni: l’ONG Human Rights Watch, in particolare, punta il dito contro i precedenti ben documentati del paese in materia di repressione e detenzioni arbitrarie. Quale sarà il destino delle persone che vi si troveranno? Quali contropartite otterrà il Ruanda in cambio del suo accordo? Il progetto andrà avanti, nonostante le minacce di ricorsi legali? Molti interrogativi rimangono ancora aperti. Per chiarirne alcuni, i cinque paesi europei intendono avviare il centro su scala molto ridotta, come ha spiegato una fonte diplomatica all’Afp: una sorta di progetto pilota.

Venti persone

L’idea è quella di inviarvi inizialmente una ventina di persone a cui è stato negato l’asilo per ciascun paese europeo coinvolto – probabilmente uomini maggiorenni fermati alla frontiera – e di prevedere tutti gli scenari possibili: chi si occuperà del trasporto? Cosa succederà se uno dei migranti dovesse ammalarsi? E così via. Secondo diverse fonti vicine ai negoziati, le strutture non saranno centri di detenzione chiusi. Il Ruanda preferisce definirli «centri di accoglienza» e potrebbe offrire al loro interno corsi di formazione professionale. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) potrebbe fornire supporto in loco.

Il precedente del Regno Unito

Nel 2022, il Regno Unito aveva annunciato l’intenzione di aprire in Ruanda un centro per richiedenti asilo. Tuttavia, il progetto è stato infine abbandonato dal governo laburista di Keir Starmer a causa di ostacoli di natura giudiziaria. Giovedì 23 novembre il suo successore Andy Burnham ha comunque dichiarato di seguire «con interesse» l’iniziativa dei paesi europei. Il Ruanda ha inoltre accettato di accogliere persone espulse dagli Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump. Se il progetto pilota dovesse dare esito positivo, i cinque paesi dell’UE prevedono di estenderlo anche ad altri Stati, come l’Uganda e l’Uzbekistan.