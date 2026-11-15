Tensione Estonia-Russia, chiusi tutti i confini: il sabotaggio sventato e l’ombra dei servizi segreti di Mosca

Il Paese accusa i servizi segreti militari russi di aver organizzato l'attacco a una fabbrica di droni: «Le azioni ostili avranno conseguenze». Ecco quando la decisione entrerà in vigore

L’Estonia chiuderà tutti i valichi di frontiera con la Russia a partire dal 1° dicembre. La decisione del governo di Tallinn arriva dopo che le autorità estoni hanno sventato all’ultimo momento un tentativo di incendio ai danni di uno stabilimento di produzione di droni. Ad annunciare il provvedimento è stato il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, che su X ha parlato di «prove inequivocabili» del coinvolgimento del Gru, il servizio di intelligence militare russo, nell’organizzazione del sabotaggio contro l’azienda del settore della difesa.

L’avvertimento a Mosca

«La Russia deve comprendere che le azioni ostili contro l’Estonia comportano delle conseguenze. I tentativi di intimidire, destabilizzare o minare la nostra sicurezza non rimarranno senza risposta», ha scritto Tsahkna. Secondo il ministro, la chiusura dei valichi contribuirà a limitare la capacità di Mosca di condurre operazioni ostili sul territorio estone e a contrastare l’elusione delle sanzioni internazionali contro la Russia. Tsahkna ha fatto sapere di aver già informato della decisione i suoi omologhi di Finlandia, Lettonia e Lituania.

I rapporti sfilacciati tra Estonia e Russia

La decisione di Tallinn segna un’ulteriore escalation nei rapporti con Mosca, già deteriorati dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’Estonia, che condivide con la Russia un confine di circa 300 chilometri, ha riconquistato l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1991 ed è membro della Nato e dell’Unione europea dal 2004. Il Paese baltico è tra i più convinti sostenitori di Kiev e da tempo sollecita un inasprimento delle sanzioni contro Mosca. Sul piano diplomatico, i rapporti tra i due Paesi sono ridotti al minimo. Dal febbraio 2023 le rispettive ambasciate sono guidate da incaricati d’affari anziché da ambasciatori, dopo il reciproco allontanamento dei rappresentanti diplomatici. Negli ultimi mesi le tensioni si sono ulteriormente aggravate per le operazioni di sabotaggio attribuite ai servizi segreti russi. Già nell’agosto scorso era stata presa di mira un’altra azienda estone del settore della difesa, la Milrem Robotics. Secondo Tallinn, l’obiettivo di Mosca è intimidire i Paesi europei e indebolire il loro sostegno all’Ucraina. L’Estonia ha attualmente tre valichi di frontiera aperti con la Russia a Narva, Luhamaa e Koidula, che consentono il transito di persone e merci.