La Serbia al bivio dopo la vittoria degli studenti. L’apertura Ue, le incognite su Russia e Kosovo: cosa può succedere

Belgrado è in trattativa per entrare in Ue dal 2009, ora la vittoria della Lista degli Studenti cambia lo scenario. I contatti con Bruxelles e i nodi da sciogliere

Dopo i 12 anni di governo di Aleksandar Vučić, la Serbia ha voltato pagina, e l’Europa si chiede cosa progetta ora di scriverci. La Lista degli Studenti, nata dalle manifestazioni di protesta contro la corruzione dopo la caduta di una tettoia alla stazione di Novi Sad (16 morti), ha vinto le elezioni del 25 ottobre, mettendo fine al lungo «regno» di Vučić. Al di là della volontà di realizzare riforme per rafforzare la democrazia e lo stato di diritto e ripulire i gangli dello Stato dalla corruzione, molte restano però le incognite sulla direzione che la nuova leadership imprimerà. I negoziati per la possibile adesione all’Ue, aperti dal 2014, potrebbero riprendere vigore, ma il nodo dei rapporti tra Serbia e Russia resta da sciogliere. Così come quello del riconoscimento del Kosovo. Riavvolgiamo il nastro.

Serbia, questa (s)conosciuta

La Serbia è un Paese della penisola balcanica senza sbocco sul mare. Confina a nord con l’Ungheria, a nord-est con la Romania, a sud-est con la Bulgaria, a sud con il Kosovo e la Macedonia del Nord, a sud-ovest con il Montenegro, a ovest con la Bosnia ed Erzegovina e a nord-ovest con la Croazia. La parte settentrionale della Serbia è costituita da una vasta pianura alluvionale, mentre quella meridionale, delimitata dai due più grandi fiumi, la Sava e il Danubio, è prevalentemente montuosa ed è solcata dal massiccio di Kopaonik. Il Paese conta circa 6,6 milioni di abitanti, di cui quasi un sesto (circa 1,2 milioni di persone) vive nella capitale Belgrado. A livello turistico, il Paese è noto soprattutto per le gole delle Porte di Ferro (l’ultimo tratto del Danubio al confine con la Romania) e per i monasteri medievali come Studenica, patrimonio Unesco dal 1986 per i suoi rari affreschi bizantini.

Dalle guerre nei Balcani alla Serbia di oggi

Il territorio della Serbia ha fatto parte dell’Impero romano sotto forma di due province, la Pannonia e la Dalmazia, poi dell’Impero bizantino. Nel 1189 Stefan Nemanja, dopo aver esteso il suo dominio su tutte le tribù serbe e sulla regione del Montenegro, ottenne dall’imperatore bizantino l’indipendenza della Serbia. Con la sconfitta avvenuta il 15 giugno del 1389 nella storica battaglia della Piana dei Merli per mano ottomana, per la Serbia iniziò un lungo periodo di dominazione turca. All’inizio del XIX secolo la Serbia, sostenuta dall’Impero Russo che si poneva come protettore dei cristiani ortodossi nei Balcani, ottenne una forma di autonomia rispetto all’Impero strutturandosi nel Principato di Serbia. Nel 1878 il Congresso di Berlino riconobbe l’indipendenza della Serbia e del vicino Montenegro. I due Stati presero parte alle guerre balcaniche del 1912 e del 1913 contro la Turchia prima e la Bulgaria poi, uscendone rafforzati e con molti territori in più.

In quegli anni i rapporti tra l’Austria-Ungheria e la Serbia divennero sempre più ostili: nel 1908 Vienna, per ostacolare il nazionalismo serbo visto come una minaccia verso il fragile equilibrio del gigante multietnico, annesse la Bosnia-Erzegovina, scatenando la rabbia di Belgrado che mirava a unificare i popoli slavi del sud in una “Grande Serbia”. Quindi, il Paese iniziò a finanziare organizzazioni segrete per destabilizzare i domini asburgici nei territori di confine. Proprio di una di queste faceva parte il giovane studente serbo Gavrilo Princip, che, il 28 giugno del 1914, uccise l’arciduca ed erede al trono Francesco Ferdinando a Sarajevo. L’Austria-Ungheria ritenne direttamente responsabile la Serbia e le dichiarò guerra, innescando la Prima Guerra Mondiale. Al termine del conflitto la Serbia, nel 1919, entrò a far parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che, nel 1929, prese il nome di Regno di Jugoslavia.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Serbia divenne una delle sei Repubbliche della Jugoslavia socialista di Tito. Alla morte del maresciallo nel 1980 il sistema andò in frantumi. Dopo l’ennesima crisi nella provincia del Kosovo, a maggioranza albanese, Slobodan Milošević si accreditò come uomo dell’ordine e nel 1987 ne assunse il controllo. Tra il 1991 e il 1995 la Serbia fu coinvolta nelle guerre che accompagnarono la dissoluzione della Jugoslavia, che portò Serbia e Montenegro a dare vita (breve) a una nuova “Repubblica Federale di Jugoslavia”. Nel 1998 la situazione in Kosovo esplose. Dopo che Milošević privò la regione dello status di autonomia, l’Esercito di Liberazione del Kosovo intensificò gli attacchi armati a Serbia e Montenegro, scatenando la dura reazione delle forze jugoslave. Dopo il fallimento dei negoziati, a marzo 1999 la Nato avviò una campagna di bombardamenti aerei contro obiettivi militari e infrastrutture jugoslave per fermare la guerra in Kosovo e la crisi umanitaria. Dopo la fine del conflitto il 9 giugno del 1999 il territorio passò sotto l’amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite. Dopo anni di protettorato, il Paese ha poi dichiarato l’indipendenza nel 2008, che la Serbia a tutt’oggi (così come cinque Stati membri Ue) si rifiuta però di riconoscere

Al termine di un decennio di conflitti, nel 2000, Milošević fu accusato di crimini contro l’umanità per operazioni di pulizia etnica dell’esercito jugoslavo contro i musulmani in Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Kosovo. Milošević morì nel 2006 prima che si arrivasse a una sentenza, mentre finì condannato all’ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità il generale Ratko Mladić, anche detto il «boia di Srebrenica» per il suo ruolo chiave nell’eccidio di 8mila bosgnacchi nel luglio 1995. Quando nel 2006 il Montenegro decretò per referendum l’indipendenza, la Repubblica di Serbia si ricostituì come nuovo Stato sovrano e indipendente.

Il Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia Slobodan Milošević – Londra, 19 aprile 1999 (Ansa/Reuters, Petar Kujundzic)

Lingua e religioni

La Serbia attraversa dall’inizio degli anni ’90 una profonda crisi demografica (ha perso un milione di abitanti) a cui si aggiunge una forte emigrazione. Si stima che in quegli anni quasi 300mila persone abbiano lasciato il Paese. La Serbia ha così attualmente una delle popolazioni più anziane (la sedicesima) al mondo con un’età media di 42,9 anni. L’etnia predominante nel Paese è quella serba, mentre la minoranza più numerosa, l’8% della popolazione, è rappresentata dai rom. La lingua ufficiale è il serbo parlato dall’88% della gente. La seconda lingua più diffusa è l’albanese utilizzato ufficialmente dall’amministrazione delle città di Preševo e Bujanovac a maggioranza albanese. In Serbia la religione più diffusa è il cristianesimo ortodosso, mentre il cattolicesimo, secondo in termini di praticanti, è diffuso soprattutto tra gli ungheresi e croati nella regione della Voivodina.

Alcuni serbi ortodossi pregano in memoria delle vittime dell’eccidio del 1995 durante l’operazione “Storm” – Banja Luka, 4 agosto 2005 (Ansa / Drago Vejnovic)

I negoziati con l’Ue e le spine

Nel 2008 la Serbia firma l’accordo di stabilizzazione e associazione con l’Unione Europea dando inizio al suo percorso di avvicinamento a Bruxelles. Nel 2009 il Paese presenta formalmente la domanda di adesione ottenendo nel 2012 lo status di candidato. Due anni dopo, nel 2014, cominciano i negoziati di adesione. Stando all’ultimo rapporto della Commissione europea, dei 35 capitoli negoziali 22 sono ancora aperti di cui due sono stati conclusi temporaneamente, mentre gli altri 13 devono ancora essere aperti. La Commissione valuta positivamente l’economia di mercato serba, in particolare grazie al suo «sistema bancario stabile» e a una politica monetaria oculata. Ben viste pure la trasformazione digitale del Paese e le scelte di politica energetica, dalla costruzione dell’interconnettore del gas con la Bulgaria all’allineamento normativo sulle rinnovabili. La Commissione apprezza, inoltre, la cooperazione con Europol, Eurojust e Interpol, il contributo alle missioni per il contenimento delle crisi in Ue e la gestione dei flussi migratori.

A frenare la corsa della Serbia verso l’Ue, tuttavia, è la questione ancora aperta del Kosovo. La Commissione chiede a Belgrado il riconoscimento dell’indipendenza del Paese, avvenuta nel 2008, che la Serbia continua a considerare una sua provincia. Il dialogo mediato dall’Ue ha prodotto l’Accordo sul percorso di normalizzazione del 2023, ma il rapporto della Commissione fotografa uno stallo nei rapporti tra i due Paesi. Il rapporto parla anche di «nessun progresso» nella riforma della pubblica amministrazione, di pressioni sulla magistratura e di dubbi sull’autonomia dei pubblici ministeri. Segnala anche una corruzione diffusa nel Paese. Inoltre, la Commissione rileva un arretramento sulla libertà di espressione con l’autorità dei media, la REM, ancora priva del suo organo decisionale. Il rapporto denuncia aggressioni a giornalisti, cause intimidatorie e un uso eccessivo della forza da parte della polizia durante le proteste. In politica estera, infine, la Commissione denuncia il fatto che la Serbia sia uno dei pochi Paesi europei a non aver ancora comminato delle sanzioni alla Russia e un suo avvicinamento a Pechino per quanto riguarda la sfera economica.

Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa durante un incontro col presidente serbo Aleksandar Vučić – Belgrado, 4 giugno 2026 (Epa / Andrej Cukic)

La Lista studentesca e le incognite sul dopo Vučić

Da qualche settimana la Serbia si trova in una fase di profonda transizione politica. Le elezioni del 25 ottobre hanno dato la maggioranza all’Assemblea Nazionale alla Lista degli studenti, nata dalle proteste contro la corruzione dopo la tragedia di Novi Sad in cui persero la vita 16 persone. La Lista ha sconfitto dopo 12 anni il governo incontrastato di Aleksandar Vučić, prima come vice primo ministro, poi come premier e infine come presidente. Il movimento però non ha ancora espresso un candidato premier ufficiale. Al momento sono quattro i nomi principali in ballo: Dejan Šoškić, ex governatore della Banca nazionale serba, Ilija Srđanović, cardiologo, professore universitario e capolista, indicato come «leader» dal presidente francese Emmanuel Macron; Radomir Saičić, professore di chimica organica all’Università di Belgrado e Dejan Bodiroga, ex campione di basket e presidente di EuroLeague. E sono ancora molti i nodi che la Lista, che sta mettendo a punto il suo programma di governo, deve ancora risolvere.

Uno dei più delicati è rappresentato dalla politica estera. Per il momento i rapporti con l’Ue, le sanzioni alla Russia e la questione dell’indipendenza del Kosovo sono problemi che la Lista ha scelto di lasciare in secondo piano, decidendo di concentrasi su criticità interne come corruzione, libertà di espressione dei media, sanità, scuola, macchina della giustizia e ambiente. A inizio novembre si è aperto un primo canale di comunicazione tra la Commissione e i futuri governanti di Belgrado, con un incontro a Bruxelles tra rappresentanti della Lista studentesca e la Commissaria Ue all’Allargamento Marta Kos. Secondo quanto riportato da Euronews, il confronto si sarebbe concentrato però soprattutto sugli affari interni del Paese balcanico. Kos però tiene il punto: «La Serbia ha l’opportunità di un nuovo inizio, il nuovo governo ha l’occasione di voltare pagina, rafforzare le istituzioni democratiche e i diritti fondamentali e compiere i passi necessari per procedere sulla strada dell’adesione», ha detto la Commissaria al Parlamento europeo.

Alcuni manifestanti tengono in mano uno striscione con scritto «La corruzione uccide» dopo il crollo del tetto della stazione di Novi Sad che ha causato 16 morti – Belgrado, 11 novembre 2024 (Epa / Andrej Cukic)

Come cresce l’economia

Negli ultimi anni la Serbia si è affermata come un’economia stabile. Rispetto all’anno scorso il Pil è salito del 3%, il debito pubblico è sceso al 43,1% del Pil e il deficit è stato del 2,9%. La disoccupazione è al minimo storico dell’8,3%, anche se quella giovanile resta intorno al 23%. Il salario minimo è aumentato dell’80% negli ultimi cinque anni, mentre quello medio è di circa 830 euro. L’Ue assorbe il 58,3% degli scambi commerciali, su un totale di 68,2 miliardi di euro, e nel 2024 l’agenzia di rating S&P Global ratings ha migliorato il rating creditizio della Serbia e BBB-, portando la Serbia al livello di investimento per la prima volta nella sua storia. La Serbia è il principale mercato agricolo dei Balcani occidentali con oltre il 64% del territorio destinato all’agricoltura. Il settore agricolo rappresenta l’11,9% del Pil: tra le produzioni più importante ci sono quelle di cereali e mais, ma anche di lamponi (terzo produttore al mondo).

Per allinearsi agli obiettivi europei di emissioni zero entro il 2050, Belgrado ha adottato il Piano Integrato Nazionale per l’Energia e il Clima che prevede una riduzione delle emissioni del 40,3% entro il 2030 e un aumento delle energie rinnovabili fino al 45%. Il Paese ha già connesso alla rete 607MW di energia eolica con l’obiettivo di raggiungere 1,8 GW entro il 2030, mentre l’idroelettrico, con 16 centrali, continua a svolgere un ruolo chiave. Il solare è in forte espansione con progetti come Solarina e Agrosolar, destinato a diventare il più grande parco agrisolare d’Europa. L’agritech consente la coltivazione di frutta e ortaggi mentre viene prodotta energia solare grazie all’applicazione di pannelli solari. Belgrado ha revocato la moratoria sull’energia nucleare e ha avviato studi per sviluppare reattori di piccole dimensioni. La Serbia sta anche investendo in maniera significativa per potenziare la rete ferroviaria, le autostrade e i collegamenti logistici. Uno dei progetti più ambiziosi riguarda la rete ferroviaria ad alta velocità. La linea Belgrado-Budapest, finanziata dall’Unione Europea e dalla Cina, è uno dei cardini di questa trasformazione.

In copertina: Alcuni sostenitori della Lista degli Studenti festeggiano la vittoria alle elezioni – Belgrado, 25 ottobre 2026 (Epa / Andrej Cukic)

Questo articolo fa parte del progetto Chi bussa alle porte dell’Europa? che ha ricevuto un finanziamento da parte della Commissione Europea — Direzione Generale per l’Allargamento e il Vicinato Orientale. I punti di vista e le opinioni espresse appartengono solo ai rispettivi autori e non riflettono quelli dell’Unione europea.