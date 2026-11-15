Ultime notizie BolletteLegge di bilancioMicrosoftUcraina
ESTERIMoscaNegoziati di paceRussiaUcrainaUnione europeaVladimir Putin

Guerra in Ucraina, Mosca: «Negozieremo per raggiungere gli obiettivi fissati da Putin nel 2024». E sull’Ue: «Vuole salire sull’ultimo treno»

15 Novembre 2026 - 11:01 Anna Clarissa Mendi
guerra-ucraina-russia-15-nov
Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, critica Bruxelles sul «formato di Dublino» e loda il dialogo con gli Usa. Nella notte raid nella regione di Odessa
Google Preferred Site

La Russia non intende modificare i propri obiettivi nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. A ribadirlo è il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass. «La nostra posizione negoziale sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale», ha dichiarato, precisando che questi traguardi «sono stati formulati dal presidente Vladimir Putin nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora».

L’accusa all’Ue di «salire sull’ultimo treno»

Lavrov è intervenuto anche sulla partecipazione dell’Unione europea, attraverso il cosiddetto «formato di Dublino», nei negoziati. Secondo il ministro, gli europei si sarebbero resi conto che il processo diplomatico sta entrando in una fase decisiva e ora vorrebbero prendervi parte. «Probabilmente capiscono che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell’ultimo vagone», ha dichiarato.

Il paragone con gli Usa

Diverso, secondo il capo della diplomazia russa, il dialogo in corso con gli Stati Uniti. «Almeno con gli americani stiamo parlando in termini concreti, basandoci su fatti reali, compresa la situazione sul campo e le cause profonde che sono alla base di questo conflitto», ha detto Lavrov. Tra le questioni citate dal ministro, il trattamento della lingua e della cultura russa e della religione ortodossa in Ucraina.

Ti potrebbe interessare

I raid nella notte sull’Ucraina: nove feriti tra Odessa e Kirovohrad

Nel frattempo, proseguono gli attacchi russi sul territorio ucraino. Sei persone sono rimaste ferite in un raid condotto nella notte contro Chernomorsk, nella regione di Odessa, nel sud del Paese. A riferirlo è il portale Rbc-Ucraina, che cita i servizi di emergenza e il media locale Dumskaya. L’attacco ha provocato danni alle infrastrutture energetiche e a un edificio amministrativo di quattro piani. Due auto parcheggiate sono state incendiate, mentre l’onda d’urto e le schegge hanno danneggiato una conduttura del gas e le facciate e le finestre degli edifici residenziali vicini.

Un altro attacco con un drone ha colpito un edificio residenziale a Kropyvnytskyi, nella regione di Kirovohrad. La notizia è stata diffusa su Telegram dal governatore regionale Andriy Raykovych, citato dall’agenzia Ukrinform. Il bilancio è di tre feriti: un uomo è stato ricoverato in ospedale, mentre altre due persone hanno rifiutato il ricovero.

Foto copertina: ANSA/SERGEI SAVOSTYANOV | Putin durante la Giornata dell’Unità Nazionale, a Mosca, in Russia, il 4 novembre 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

Zelensky: «Gli Usa propongono l’adesione alla Nato in cambio della cessione del Donbass. Chiederò agli ucraini»

2.

Sbranato da una tigre mentre girano un video per TikTok, morto un 19enne: due arresti. «Hanno provato a dire che era stato un cane» – Il video

3.

La grande fuga dalla Russia: oltre 1,1 milioni di espatri in tre mesi. Dietro i timori di una nuova mobilitazione

4.

Ucraina e Moldova a pezzi, fuori la Nato da Baltico e Finlandia: così Putin sogna di chiudere la guerra

5.

Dopo quattro ore di caos riparte il traffico aereo negli Usa, escluso l’attacco hacker: «Voli bloccati per le infrastrutture obsolete». Cosa è successo

leggi anche

Ucraina, la nuova Yalta di Trump e Putin: il piano per ridisegnare l’Europa – L’analisi di Francesca Mannocchi

donald trump vladimir putin accordo diesel ucraina iran
ESTERI
Di Francesca Mannocchi

Zelensky: «Gli Usa propongono l’adesione alla Nato in cambio della cessione del Donbass. Chiederò agli ucraini»

zlensky-donbass-nato
ESTERI
Di Anna Clarissa Mendi

Negoziati sull’Ucraina, l’Europa sceglie il «formato di Dublino»: c’è anche l’Italia al tavolo dei cinque

ucraina-italia-negoziati
ESTERI
Di Anna Clarissa Mendi

Ucraina e Moldova a pezzi, fuori la Nato da Baltico e Finlandia: così Putin sogna di chiudere la guerra

Vladimir Putin
ESTERI
Di Simone Disegni

Monopattini elettrici e scooter al fronte, così Russia e Ucraina provano a beffare i droni – I video

Soldato monopattino
ESTERI
Di Simone Disegni