Ucraina, la nuova Yalta di Trump e Putin: il piano per ridisegnare l’Europa – L’analisi di Francesca Mannocchi

Washington cerca un accordo sul Donbas, Mosca vuole ridisegnare gli equilibri di sicurezza dell’Europa. Sul tavolo, il futuro della Nato e la sovranità dei Paesi europei

Saranno i cittadini ucraini a decidere. Lo ha detto Volodymyr Zelensky nelle dichiarazioni ai giornalisti rese pubbliche ieri, in cui ha rivelato una domanda che gli americani hanno posto a Kyiv nell’ultimo round negoziale di Abu Dhabi: se l’Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbas? È la prima volta che la questione viene sollevata, ha detto Zelensky. Il presidente ha ribadito che l’Ucraina non intende cedere territorio. Ha poi aggiunto che, se la parte americana confermasse esattamente questa ipotesi insieme agli altri partner della Nato, chiederebbe alla società ucraina che cosa ne pensa, se accettarla oppure no. La condizione, nelle sue parole, è un pacchetto di sicurezza completo, che secondo le ricostruzioni dovrebbe comprendere un esercito ucraino forte e garanzie della Nato e dell’Unione europea.

L’alleanza vuota alla Nato



Nel novembre 2025 il piano in ventotto punti che Washington presentò a Kyiv chiedeva all’Ucraina di cedere territorio, ridurre drasticamente le proprie forze armate e impegnarsi a non entrare mai nella Nato. Allora l’Alleanza era il prezzo da pagare per ottenere la pace. Oggi, nell’ipotesi che i negoziatori americani hanno sottoposto agli ucraini e che Washington per ora non ha né confermato né smentito, l’adesione ricompare come contropartita del ritiro dal Donbas. In entrambe le proposte la sicurezza dell’Ucraina viene legata alla rinuncia a una parte del suo territorio. La nuova versione, però, chiede a Kyiv qualcosa di concreto in cambio di qualcosa di incerto. Il Donbas da lasciare è una regione reale, con le città fortificate che l’esercito russo non è riuscito a prendere in quasi quattro anni di guerra. L’ingresso nella Nato offerto in cambio è una promessa che Washington non può mantenere da sola, perché l’adesione richiede il consenso di tutti gli alleati. Mosca inoltre dovrebbe accettarla, dopo aver fatto proprio dell’esclusione dell’Ucraina dall’Alleanza la ragione dichiarata dell’invasione.

Gli americani ragionano come se a Mosca interessasse soprattutto la terra, i chilometri di Donetsk da aggiungere alla mappa. Ma quasi cinque anni di guerra raccontano un’altra storia. La Russia ha invaso l’Ucraina per impedirle di decidere da che parte stare, e ogni villaggio conquistato è servito a quello: a togliere a Kyiv la libertà di scegliersi gli alleati.

Il piano di Mosca

Un’Ucraina nella Nato è esattamente ciò che i carri armati del febbraio 2022 dovevano impedire, Mosca ha posto chiare le sue condizioni sulla presenza della Nato ai suoi confini, quindi la domanda americana ha poche possibilità di diventare un accordo con la Russia. Il suo effetto concreto lo produce su Kyiv, costretta a dire pubblicamente se sarebbe disposta a lasciare il Donbas. Un no la esporrebbe all’accusa di essere lei a bloccare la pace, un sì aprirebbe la strada alla cessione di una regione in cambio di una promessa che nessuno può garantire. Zelensky ha evitato entrambe le risposte e ha rimesso la decisione ai cittadini. È il modo di restare dentro il negoziato senza concedere nulla, lasciando agli americani l’onere di trasformare una domanda in un’offerta vera.



La domanda americana riguarda l’Ucraina e i suoi confini. Il documento che la delegazione russa ha fatto circolare negli stessi giorni ad Abu Dhabi, rivelato dal New York Times, riguarda l’Europa intera, e spiega meglio di qualsiasi dichiarazione perché Putin non abbia alcun interesse a scambiare il Donbas con un’Ucraina nella Nato. È un testo che chiede il ritiro di truppe e basi della Nato alle posizioni del 1997, la rinuncia a ogni allargamento e a qualsiasi attività militare dell’Alleanza in Ucraina, nell’Europa orientale, nel Caucaso meridionale e in Asia centrale, la fine delle forniture di armi occidentali a Kyiv, un’Ucraina ammessa nell’Unione soltanto se esclusa dalla difesa comune. E aggiunge una clausola che nel 2021 non c’era: la rinuncia di Francia e Regno Unito a usare i propri arsenali nucleari per difendere altri Paesi europei. Secondo persone presenti ai colloqui, i delegati russi hanno indicato la Guerra fredda e il Patto di Varsavia come modello per la sicurezza del continente, sostenendo che la divisione dell’Europa in sfere d’influenza avesse ridotto il rischio di conflitto.



Più che una base negoziale, il documento è un elenco degli scopi di guerra. Quasi due anni di diplomazia americana, di inviati in viaggio verso il Cremlino e di bozze riscritte, non hanno ridotto le pretese di Mosca: le hanno moltiplicate. La clausola sui deterrenti di Parigi e Londra colpisce l’unica forma di difesa europea che non dipende da Washington. Il Cremlino sa che il tempo lavora per lui. Ogni mese di trattativa senza tregua è un mese di missili sulle centrali ucraine, e i segnali di flessibilità che i suoi negoziatori lasciano filtrare servono a tenere gli americani seduti al tavolo mentre la posizione russa si indurisce. In quelle pagine c’è anche il ritratto dell’Ucraina che Mosca immagina: un Paese dentro l’Unione e fuori dalla sua difesa, senza armi occidentali, con l’Alleanza ritirata a centinaia di chilometri verso ovest. Una frontiera aperta alle merci e indifesa davanti ai carri armati.

Il posto dell’Europa



La domanda americana e la carta russa, lette insieme, sembrano appartenere a due negoziati diversi. Gli inviati di Trump cercano la fine di una guerra e la misurano in chilometri di fronte. I delegati di Putin parlano dell’assetto di un continente, di cui l’Ucraina è soltanto la porta d’ingresso. Per questo Mosca accetta gli europei al tavolo quando si discute di architettura di sicurezza e li tiene lontani da tutto ciò che riguarda Kyiv. Yuri Ushakov, il consigliere di Putin per la politica estera, ha detto di sperare che l’Europa sostenga i colloqui su una nuova architettura di sicurezza europea. Nelle sue parole agli europei non spetta negoziare. Spetta sostenere, cioè approvare un disegno che Mosca e Washington tracciano tra loro. L’Europa si è presentata a Dublino con una domanda che sembra tecnica e invece è politica: chi deve parlare per lei? Ne è uscita con una formula che riproduce i suoi equilibri interni. Le istituzioni dell’Unione accanto a cinque governi – Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito – in una delegazione che ancora non ha un volto e che porta dentro di sé le divisioni che dovrebbe superare.

È il modo in cui l’Europa ha sempre affrontato le crisi, cercando un equilibrio tra le sue parti prima di cercare una posizione verso l’esterno, e in questa trattativa è un lusso che costa caro. Il Cremlino ha già fatto sapere che gli europei, per sedersi al tavolo, devono prima indicare un nome e tutti sanno che il punto debole non sta nel nome ma in ciò che quel nome dovrebbe difendere, cioè la propria esistenza come soggetto politico. Il documento russo chiede di riportare la Nato alle posizioni del 1997, e dentro quella data ci sono la Polonia, i Paesi baltici, la Romania, la Repubblica Ceca: Paesi che oggi sono Unione europea e che tornerebbero a essere una terra di mezzo, membri di un’alleanza incapace di difenderli. Chiede a Francia e Regno Unito di rinunciare a proteggere con i propri arsenali gli altri europei, cioè di spegnere sul nascere l’unica forma di sicurezza che il continente potrebbe garantirsi da solo, nel momento in cui l’ombrello americano si fa più incerto.

La nuova Yalta e il futuro delle alleanze

C’è poi una posta meno visibile e più profonda. L’ordine europeo costruito dalla fine della Guerra fredda poggia su un principio semplice: ogni Stato sceglie i propri alleati e i confini non si cambiano con la forza. Se quel principio diventa oggetto di scambio tra Washington e Mosca, se la libertà di un Paese di stare da una parte o dall’altra può essere barattata con una regione o con una tregua, l’Europa perde molto più del Donbas. Perde il fondamento su cui ha costruito la propria pace, e scopre di poter tornare a essere ciò che è stata durante la Guerra fredda: lo spazio in cui le potenze esterne tracciano le linee e gli europei le subiscono.

Giovedì 19 novembre, a margine del vertice Apec di Shenzhen, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin si incontreranno, e al tavolo non ci saranno né l’Ucraina né l’Europa. Da settimane l’incontro viene evocato come una nuova Yalta, la conferenza del febbraio 1945 in cui Roosevelt, Churchill e Stalin decisero l’assetto dell’Europa del dopoguerra. È la logica delle sfere d’influenza, in cui la sicurezza di una grande potenza si misura sulla sovranità limitata dei suoi vicini, e in cui la pace è l’equilibrio tra chi comanda, pagato da chi sta in mezzo. È questo che Putin cerca, prima ancora del territorio.

Vuole che la Russia torni a essere riconosciuta come una potenza che decide l’ordine di chi le sta intorno, e la sfera d’influenza è insieme la prova e la condizione di quel rango. L’Ucraina è il cardine di questo disegno, perché un Paese libero di scegliere i propri alleati alle porte della Russia nega l’idea stessa che quella sfera esista. Le richieste sulla Nato, sugli arsenali di Francia e Regno Unito, su un’Ucraina dentro l’Unione e fuori dalla sua difesa servono tutte allo stesso scopo. Gli Stati Uniti vogliono chiudere la guerra e negoziare nello stesso movimento un nuovo assetto tra Russia ed Europa. Jared Kushner ha scritto sabato che l’obiettivo è favorire un dialogo diretto tra la Russia e i partner europei, rafforzando i meccanismi di coordinamento e riducendo le tensioni, con la Nato che resta un pilastro della sicurezza del continente. È la descrizione di un’Alleanza chiamata a concordare con Mosca la propria postura, cioè il primo passo di un ordine in cui la Russia ottiene una voce sulla sicurezza europea. Qualunque intesa uscirà da questa stagione, andrà misurata su poche domande: se limita la libertà dell’Ucraina di scegliere i propri alleati, se indebolisce la difesa dei paesi dell’Europa orientale, se concede alla Russia una voce permanente sulla sicurezza europea. Il punto in cui cadrà la linea nel Donbas viene dopo.