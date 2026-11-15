«Quella sera ho baciato la ragazza che mi piaceva, ma lei non è uscita dalle fiamme», i racconti dei sopravvissuti di Crans-Montana

In libreria dal 24 novembre per Piemme il libro scritto da Kean Talingdan, Francesca Nota e Leonardo Bove con Ivan Zazzaroni: dagli ultimi istanti nel locale ai giorni in ospedale, fino al ritorno alla quotidianità

«Ci siamo baciati e abbiamo trascorso insieme il resto della serata. Di quella notte conservo uno dei ricordi più belli e, allo stesso tempo, più dolorosi. Perché Chiara, a differenza mia, dal Constellation non è uscita viva». È il racconto di Kean Talingdan, uno dei tre ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana. Una testimonianza contenuta nel libro Quando la notte finisce. Crans-Montana: le nostre storie, in uscita il 24 novembre per Piemme, di cui il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni estratti.

I 224 giorni in ospedale di Francesca e il ricordo di Leonardo prima del rogo

Il volume è stato scritto, oltre che da Kean, anche da Leonardo Bove e Francesca Nota, insieme al giornalista Ivan Zazzaroni. I tre ragazzi, tutti diciassettenni e compagni di classe al liceo Virgilio di Milano, raccontano la notte dell’incendio nel locale svizzero, che ha provocato 41 morti, tra cui sei italiani, e 115 feriti. Ma soprattutto ripercorrono quello che è successo dopo: i ricoveri, gli interventi chirurgici, la riabilitazione e il difficile ritorno alla quotidianità.

Nelle pagine ci sono anche i ricordi più personali. Quello di Kean e del suo ultimo bacio con Chiara, ma anche quello di Francesca, che ripercorre i suoi 224 giorni trascorsi in ospedale, raccontando anche alcuni episodi legati agli effetti dei farmaci e alle condizioni in cui si trovava. «Ero convinta che un nostro amico fosse lì accanto al letto. Lo vedevo davvero, non era un gioco», ricorda. Chiedeva alla madre di portargli da mangiare e gli parlava come se fosse realmente presente. Solo in seguito le è stato spiegato che si trattava di un effetto della sua condizione e delle cure.

Leonardo torna invece a un particolare singolare di quella notte. Poco prima che divampassero le fiamme, stava parlando con l’amico Giuseppe di Gesù e del Cristianesimo. «Non so se sia stata una coincidenza, se ci abbia salvato un aiuto dall’alto, ma è una cosa sulla quale continuo a interrogarmi», si legge nell’estratto.

Lo sguardo al futuro e l’appello sulla sicurezza nei locali

Guardando al futuro, i tre ragazzi non escludono di mettere la propria esperienza al servizio degli altri. Francesca vorrebbe raccontare le difficoltà che accompagnano il percorso di chi affronta ustioni così gravi, per essere d’aiuto a chi vive una situazione simile. Anche Kean sarebbe felice di sostenere ragazzi che stanno attraversando la sua stessa esperienza.

Leonardo punta invece sulla prevenzione: «Alla luce di quello che è successo a noi inviterei anche i ragazzi a essere attenti ai locali in cui vanno, a controllare le uscite di sicurezza, le vie di fuga. È un tema molto importante», conclude. Nel libro, i tre ragazzi affidano alla memoria emozioni, paure e piccoli frammenti di vita che la tragedia non è riuscita a cancellare. Ricordi di una notte che appartiene a loro, ma che, in qualche modo, riguarda tutti noi.

Foto copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Leonardo Bove all’interno della sua casa a Milano, 25 agosto 2026