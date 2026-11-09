Crans-Montana, i Moretti perdono uno dei loro tre locali: dichiarato il fallimento del ristorante Au vieux Chalet

Jacques e Jessica Moretti avevano rilevato il Constellation nel 2015, aperto il Senso nel 2020 e gestito l'Au vieux Chalet dal 2023. Dopo il rogo di Capodanno tutti e tre erano stati chiusi

Era stato chiuso insieme agli altri locali dei coniugi Moretti dopo la notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Ora il ristorante Au vieux Chalet non esiste più nemmeno sulla carta: il Tribunale di Sierre ha dichiarato il fallimento della società che lo gestiva, Le Vieux Chalet 1978 Lens.

Cos’è successo dopo il rogo di Capodanno

Il locale Au vieux Chalet aveva sede a Lens, vicino a Crans-Montana, e da fine 2023 era gestito da Jacques e Jessica Moretti, indagati per omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo dopo il rogo del discobar Constellation. Proprio dopo l’incendio del 1° gennaio, nel quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, Au vieux Chalet era stato chiuso, insieme agli altri locali della coppia. I Moretti, infatti, avevano rilevato il Constellation nel 2015 e aperto il Senso nel 2020, sempre a Crans-Montana. Dagli atti dell’inchiesta, però, era emersa nei mesi scorsi la volontà dei due imprenditori francesi di riaprire il ristorante di Lens. Lo stesso Jacques Moretti era stato filmato dalle telecamere del programma Rai Porta a Porta sul tetto del locale mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione.

La dichiarazione finale

Dopo i tentati della coppia, però, il verdetto è stato chiaro: la società che gestiva Au vieux Chalet è fallita. La decisione è stata confermata all’agenzia stampa svizzera Keystone-ATS dalla stessa corte, mentre la notizia era stata anticipata dalla radio Rhône FM e dal Foglio ufficiale del Canton Vallese. La decisione del Tribunale distrettuale di Sierre (VS) risale – secondo quanto riferiscono alcuni media svizzeri – a martedì 3 novembre.

Come procede l’inchiesta su Crans-Montana

Nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno sono indagate in totale 17 persone, tra cui diversi funzionari e politici della località delle Alpi svizzere, e il prossimo 2 dicembre Jacques e Jessica Moretti dovranno nuovamente comparire in un interrogatorio. Da metà agosto, inoltre, Jacques Moretti è in carcere con l’accusa di violenza domestica nei confronti della moglie