Netanyahu vuole un governo di unità nazionale e la guerra all’Iran «una volta per tutte». Il muro di Eisenkot e i sospetti: «Vuole restare al potere»

Il veto di Eisenkot blocca le ambizioni di Netanyahu. Intanto, i vertici dell'intelligence israeliana incontrano Cia e inviati della Casa Bianca per cercare una sponda nell'amministrazione Trump

Benjamin Netanyahu torna a invocare la formazione di un «governo di unità nazionale» in Israele, definendolo «l’unica soluzione per garantire la sicurezza» del Paese. Nel suo ultimo messaggio alla nazione, il premier uscente ha rilanciato anche la prospettiva di una ripresa della guerra contro l’Iran per chiudere i conti con Teheran «una volta per tutte». Linea che si scontra con quella di Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell’Idf e leader del Blocco del Cambiamento, incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare un nuovo governo dopo le elezioni.

Il rifiuto di Eisenkot

Il confronto tra i due, che si sono incontrati prima dello shabbat per discutere di sicurezza nazionale, non sembra aver prodotto alcun avvicinamento. E secondo indiscrezioni riportate dall’emittente israeliana Channel 12, anche i vertici militari nutrirebbero perplessità sulla ripresa del conflitto con l’Iran. Eisenkot ha liquidato la proposta di Netanyahu definendola «l’ennesima manovra propagandistica» e riferisce che i team negoziali del Likud e di Yashar hanno già fissato un incontro per domani.

La missione del Mossad negli Stati Uniti

Nel frattempo, il capo del Mossad Roman Gofman ha incontrato a Washington il direttore della Cia John Ratcliffe, nel tentativo di ottenere il sostegno dell’amministrazione americana a una nuova offensiva contro Teheran. Secondo fonti citate da Axios, Gofman si sarebbe poi recato a Miami per incontrare Steve Witkoff, l’inviato speciale della Casa Bianca, nella speranza di convincere Donald Trump a sostenere la ripresa delle operazioni militari. Eisenkot, stando a Channel 12, sarebbe stato tenuto all’oscuro di entrambi gli incontri. La prospettiva di un nuovo conflitto appare, però, politicamente difficile da sostenere per Trump, soprattutto dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di Midterm. Gli alleati occidentali premono per una soluzione diplomatica che consenta la piena riapertura dello Stretto di Hormuz e riduca le conseguenze economiche della guerra.

Lo stallo politico in Israele

Il sospetto del Blocco del Cambiamento è che Netanyahu stia cercando di utilizzare una nuova emergenza militare per prolungare la propria permanenza al governo. Eisenkot, intanto, si prepara a una settimana decisiva di consultazioni. In assenza di una maggioranza precostituita alla Knesset, il generale deve scegliere se cercare un accordo con alcune forze dello schieramento di Netanyahu per formare una «coalizione sionista» oppure aprire un dialogo con i partiti arabi, rafforzati dalle ultime elezioni e potenzialmente determinanti per la nascita dell’esecutivo. Quest’ultima ipotesi rischia però di scontrarsi con le posizioni degli alleati nazionalisti del Blocco del Cambiamento, tra cui Avigdor Liberman e Naftali Bennett, soprattutto sulla gestione della guerra a Gaza.

L’appello dell’Ue su Gaza

Proprio sulla situazione nella Striscia è intervenuta l’Unione europea. In una dichiarazione diffusa dall’alta rappresentante a nome dei 27 Stati membri, Bruxelles ha richiamato l’attenzione sulla «crisi umanitaria persistente e devastante» che colpisce la popolazione palestinese. L’Ue ha sollecitato Israele a garantire «accesso immediato e senza ostacoli agli aiuti» e «la riapertura di tutti i valichi di frontiera».