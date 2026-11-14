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Insulti omofobi ai bambini e sputi dagli spalti, la follia dei genitori al torneo nel Bergamasco: sospesa la partita

14 Novembre 2026 - 23:57 Ygnazia Cigna
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La competizione, riservata ai bambini di 9 e 10 anni, è stata interrotta prima delle premiazioni per il comportamento di alcuni genitori. La società organizzatrice: «Atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport»
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A rovinare una giornata di calcio per sedici squadre di bambini di 9 e 10 anni sono stati i loro genitori. Il Torneo Cortinovis, organizzato domenica scorsa dalla società di serie D VillaValle al Vyll Stadium di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, è stato interrotto prima della conclusione a causa delle liti scoppiate sugli spalti. Fischi rivolti ai piccoli giocatori avversari, insulti omofobi nei confronti di un bambino in campo e degli arbitri, persino sputi. Una situazione degenerata al punto da spingere gli organizzatori, d’accordo con tutte le società sportive presenti, a sospendere l’ultima partita e annullare le premiazioni. Alcuni bambini hanno lasciato il campo in lacrime.

La rabbia della società di calcio

A dirigere le partite della competizione, riservata alla categoria Pulcini, erano stati chiamati i giovani del vivaio del VillaValle. «Dopo una giornata caratterizzata da incontri disputati all’insegna della correttezza, del rispetto reciproco e della lealtà sportiva da parte di giovani atleti e staff tecnici, è stato particolarmente doloroso assistere a episodi tanto deplorevoli sugli spalti», ha sottolineato la società organizzatrice in una nota.

«Comportamenti violenti e inaccettabili»

Il VillaValle ha espresso «la propria più ferma condanna nei confronti dei comportamenti irrispettosi e violenti messi in atto da alcuni genitori presenti sulle tribune». Da qui la decisione di rinunciare anche alla cerimonia conclusiva del torneo. «Con profonda amarezza, la nostra società si è vista costretta a prendere una decisione tanto difficile quanto necessaria, interrompere anticipatamente l’ultima gara della manifestazione e sospendere la cerimonia di premiazione, per lanciare un segnale forte e inequivocabile contro atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport».

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