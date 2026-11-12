Festeggia il passaporto del cane con un video, lo denunciano dalla Asl. E il giudice gli dà ragione
Un video girato per festeggiare l’arrivo del passaporto per il suo cane gli è valso una denuncia per violazione della privacy, con il rischio di una condanna fino a 3 anni. La vicenda, che ha per protagonista un uomo di Riccionem di 34 anni e il suo animale, si è conclusa con l’archiviazione del procedimento da parte del gip, dopo un iter giudiziario durato alcuni mesi.
Il video all’origine della denuncia per privacy
Lo scorso 1° aprile il ragazzo si era presentato negli uffici dell’Ausl di Rimini per richiedere il passaporto canino. Come racconta Riminitoday, volendo documentare l’evento, aveva effettuato alcune riprese nei corridoi. Immagini scherzose, in cui “doppiava” l’animale commentando ciò che stava facendo. Poi aveva pubblicato il video sui social. A quel punto il filmato aveva iniziato a circolare un po’ sui socia. Ed era stato intercettato anche da due dipendenti dell’Ausl, che si erano riconosciuti nelle immagini. Comparivano per pochi secondi mentre camminavano nei corridoi dell’edificio. Ritenendo che la propria privacy fosse stata violata, i due lo avevano quindi denunciato per trattamento illecito di dati personali.
L’archiviazione del procedimento da parte del gip
Per l’uomo la vicenda ha però avuto un lieto fine. Il gip ha infine accolto la richiesta del suo avvocato, Stefano Caroli, che aveva chiesto l’archiviazione delle accuse ai danni del 34enne sostenendo che non vi era stato per i querelanti né un effettivo danno né la volontà del suo assistito di nuocere alle presunte vittime.
Foto di Egor Gordeev su Unsplash
–