Festeggia il passaporto del cane con un video, lo denunciano dalla Asl. E il giudice gli dà ragione

Quello del 34enne di Riccione era un video chiaramente ironico. L'uomo aveva anche prestato la sua voce al cane, che esultava per aver ricevuto il documento. Il post aveva iniziato a circolare un po' sui social. Ed era stato intercettato anche dai dipendenti della Asl, che non hanno gradito

Un video girato per festeggiare l’arrivo del passaporto per il suo cane gli è valso una denuncia per violazione della privacy, con il rischio di una condanna fino a 3 anni. La vicenda, che ha per protagonista un uomo di Riccionem di 34 anni e il suo animale, si è conclusa con l’archiviazione del procedimento da parte del gip, dopo un iter giudiziario durato alcuni mesi.

Il video all’origine della denuncia per privacy

Lo scorso 1° aprile il ragazzo si era presentato negli uffici dell’Ausl di Rimini per richiedere il passaporto canino. Come racconta Riminitoday, volendo documentare l’evento, aveva effettuato alcune riprese nei corridoi. Immagini scherzose, in cui “doppiava” l’animale commentando ciò che stava facendo. Poi aveva pubblicato il video sui social. A quel punto il filmato aveva iniziato a circolare un po’ sui socia. Ed era stato intercettato anche da due dipendenti dell’Ausl, che si erano riconosciuti nelle immagini. Comparivano per pochi secondi mentre camminavano nei corridoi dell’edificio. Ritenendo che la propria privacy fosse stata violata, i due lo avevano quindi denunciato per trattamento illecito di dati personali.

L’archiviazione del procedimento da parte del gip

Per l’uomo la vicenda ha però avuto un lieto fine. Il gip ha infine accolto la richiesta del suo avvocato, Stefano Caroli, che aveva chiesto l’archiviazione delle accuse ai danni del 34enne sostenendo che non vi era stato per i querelanti né un effettivo danno né la volontà del suo assistito di nuocere alle presunte vittime.

Foto di Egor Gordeev su Unsplash

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