Famiglia nel bosco: respinto il ricorso dei genitori, i bambini restano in casa famiglia con rientri graduali

No al ricongiungimento immediato. L'avvocato Pillon: «Andremo in Cassazione»

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti), confermando l’impianto dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni e il percorso di rientro graduale dei tre figli — affidati a una struttura protetta dal novembre 2025 — invece del ricongiungimento immediato richiesto dalla difesa.

La decisione dei giudici e la reazione dei legali

A rendere noto l’esito dell’udienza è stato l’avvocato Simone Pillon, che assiste la famiglia Birmingham Trevallion. I genitori avevano impugnato il provvedimento precedente chiedendo l’immediato e pieno ritorno a casa dei tre minori, oltre al riconoscimento del progetto educativo di istruzione parentale (homeschooling). Nel respingere il ricorso, i giudici abruzzesi hanno confermato la validità della Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) e dell’ordinanza del Tribunale minorile e mantenuto attivo il piano di rientro graduale già avviato, che prevede la permanenza dei bambini con madre e padre durante i fine settimana e in specifiche giornate infrasettimanali.

Il prossimo passo: ricorso in Cassazione

Pur sottolineando che il percorso graduale sta procedendo positivamente e che i minori attendono con entusiasmo il ritorno definitivo a casa, la difesa ha già annunciato che porterà il caso davanti alla Corte di Cassazione nei prossimi giorni.

Secondo l’avvocato Pillon, la decisione dell’Appello non terrebbe conto della giurisprudenza di legittimità sul carattere residuale del collocamento extrafamiliare, sulla necessità di fissarne con chiarezza la durata massima e sul diritto di libera scelta educativa dei genitori.