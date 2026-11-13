Garlasco, mossa a sorpresa degli zii di Chiara Poggi: stanno valutando se costituirsi parte civile contro Andrea Sempio

La mossa dei coniugi Cappa anticipata dall'Ansa. Un atteggiamento diverso rispetto ai genitori della giovane uccisa in casa nel 2007: per due motivi

Nuovo sviluppo giudiziario nel caso Garlasco, a pochi mesi dall’udienza preliminare fissata per il 25 febbraio, che vedrà il 38enne Andrea Sempio rispondere dell’accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e dall’odio verso la vittima per la morte di Chiara Poggi. Attraverso i propri legali, gli zii della giovane — Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, genitori delle gemelle Cappa — hanno depositato le nomine come persone offese nel procedimento. Una mossa che li distingue nettamente dalla linea scelta dai genitori di Chiara.

La posizione degli zii e il nodo della parte civile

Individuati dalla Procura di Pavia tra le persone offese nell’inchiesta bis, i coniugi Cappa si riservano ora di esaminare gli atti dell’indagine prima di decidere se costituirsi formalmente parte civile all’udienza di febbraio. Anche qualora optassero per il passo indietro sul fronte risarcitorio, la nomina depositata consentirà loro di seguire comunque lo sviluppo del processo in qualità di persone offese. Non risultano invece inserite in questo elenco le loro figlie, Paola e Stefania Cappa.

Perché i genitori di Chiara restano fuori

Di segno opposto la decisione dei genitori di Chiara Poggi, che hanno già annunciato che non si costituiranno parte civile contro Sempio. Alla base della scelta ci sono due ordini di motivi. La famiglia continua a ritenere Alberto Stasi — condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione — l’unico responsabile del delitto. Inoltre l’ordinamento non consente di ottenere un doppio risarcimento per lo stesso danno, già liquidato a seguito della sentenza definitiva. Questa rinuncia non incide comunque sul loro status formale di persone offese all’interno del nuovo fascicolo.

L’impianto accusatorio e il fronte della revisione

Nella richiesta di rinvio a giudizio, i magistrati di Pavia hanno elencato oltre venti elementi indiziari a carico di Andrea Sempio — tutti al vaglio del giudice dell’udienza preliminare nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. Tra i punti chiave dell’accusa figurano le presunte incongruenze legate alle tre telefonate effettuate verso casa Poggi fino alle tracce di Dna rilevate sotto le unghie della vittima, con alcune impronte e gli accertamenti relativi ai video intimi. Parallelamente, la vicenda si prepara ad aprirsi su un secondo binario giudiziario: i legali di Alberto Stasi sono infatti pronti a depositare presso la Corte d’Appello di Brescia l’istanza di revisione della condanna, passaggio che potrebbe ridiscutere l’intero quadro processuale del delitto di Garlasco.