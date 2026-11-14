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Trento, denuncia il fisioterapista per violenza sessuale. Lui confessa: «L’ho fatto anche con altre pazienti»

14 Novembre 2026 - 19:45 Ygnazia Cigna
fisioterapista violenza sessuale
Il professionista di 39 anni ha ammesso di aver abusato di una trentenne che si era rivolta a lui per un trattamento post operatorio e che poi lo ha denunciato
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Si era rivolta a un fisioterapista per un ciclo di trattamenti dopo un intervento chirurgico, ma durante le sedute ha subito violenze sessuali ripetute sul lettino dell’ambulatorio. È dalla denuncia di una trentenne di Trento che sono partite le indagini culminate nell’arresto di un fisioterapista di 39 anni, accusato di violenza sessuale aggravata. A disporre la custodia cautelare in carcere è stato il giudice per le indagini preliminari Enrico Borrelli. Il professionista, interrogato nella mattinata di venerdì 13 novembre, ha ammesso le proprie responsabilità e avrebbe raccontato agli inquirenti anche di altri abusi ai danni di alcune pazienti.

Le foto sul cellulare del fisioterapista

La 30enne aveva iniziato a frequentare lo studio del fisioterapista nel corso del 2025 per sottoporsi a un percorso riabilitativo dopo un’operazione per un’ernia del pavimento pelvico. Secondo la ricostruzione della procura, già durante le prime sedute il professionista avrebbe iniziato a molestarla con toccamenti di natura sessuale. Gli abusi si sarebbero ripetuti negli appuntamenti successivi, fino a una violenza sessuale ancor più grave. Dopo l’ultima violenza la donna si è rivolta alle forze dell’ordine. Nel corso delle indagini sono stati perquisiti sia l’abitazione del 39enne che l’ambulatorio, situato fuori Trento. Sul cellulare del professionista gli investigatori avrebbero trovato alcune fotografie scattate alla paziente durante gli abusi, considerate rilevanti ai fini dell’inchiesta.

La confessione

Assistito dagli avvocati Pietro e Nicola Stolfi, il fisioterapista ha risposto alle domande del gip, ha ammesso gli abusi contestati ha confessato di molestie nei confronti di altre donne che si erano rivolte a lui per le cure. L’uomo, incensurato, ha fornito anche i nomi di alcune pazienti coinvolte. «Voglio curarmi», ha detto al giudice. Ma l’uomo resta in carcere. I legali del professionista non hanno al momento presentato richieste per ottenere una misura meno restrittiva. La procura, intanto, prosegue gli accertamenti per verificare gli ulteriori episodi emersi dalle dichiarazioni dell’indagato e individuare eventuali altre vittime.

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