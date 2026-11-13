Abusi su un’alunna di 12 anni, prof di musica dovrà risarcire 100mila euro alla scuola per danno di immagine

La Corte dei conti della Sardegna ha riconosciuto il danno all’immagine dell’istituto e ha disposto anche la restituzione del 20% delle retribuzioni percepite dall’insegnante nei mesi in cui si sono verificati i fatti

100mila euro per il danno all’immagine della scuola e la restituzione del 20% dello stipendio percepito tra marzo e dicembre 2022. Dopo la condanna definitiva a sei anni di reclusione, un professore di musica di una scuola media di Cagliari dovrà risarcire l’istituto in cui insegnava. A stabilirlo è stata la Corte dei conti della Sardegna, che con la sentenza n. 169/2026 ha riconosciuto le conseguenze economiche e il danno alla reputazione della scuola provocati dal comportamento del docente nei confronti di una studentessa minorenne. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo aveva approfittato del proprio ruolo di insegnante e delle lezioni individuali di strumento musicale per instaurare un rapporto improprio con la studentessa di 12 anni. L’uomo era stato condannato per violenza sessuale.

Perché il professore dovrà restituire parte dello stipendio

La Procura regionale della Corte dei conti aveva inizialmente chiesto al docente di restituire l’intera retribuzione percepita nei dieci mesi in cui si erano verificati i fatti, pari a 26.552,10 euro. La difesa dell’insegnante, come riferisce Orizzonte Scuola, aveva contestato la richiesta e sostenuto che gli episodi per cui l’uomo era stato condannato fossero avvenuti fuori dall’orario di lavoro e in luoghi privati. Tesi che non ha convinto i giudici contabili, secondo cui anche le lezioni private erano riconducibili alle funzioni di insegnamento. Il collegio ha, però, ritenuto eccessiva la richiesta di restituzione integrale dello stipendio. Le testimonianze dei colleghi e del dirigente scolastico hanno infatti confermato che, nello stesso periodo, il professore aveva continuato a svolgere regolarmente le altre lezioni. Da qui la decisione di limitare il risarcimento per il cosiddetto danno da disservizio al 20% delle retribuzioni percepite, poco più di 5.300 euro.

I 100mila euro per il danno all’immagine della scuola

Accolta integralmente, invece, la richiesta di risarcimento per il danno all’immagine dell’istituto. Gli avvocati del docente avevano fatto presente che il numero degli iscritti ai corsi musicali non era diminuito negli anni successivi e che negli articoli di stampa sul caso non era mai stato riportato il nome della scuola. Circostanze che, secondo i magistrati, non escludono il discredito subito dall’istituto agli occhi della collettività. Nella sentenza i giudici hanno sottolineato l’«evidente sprezzo dei doveri di lealtà e fedeltà» dimostrato dall’insegnante, la cui condotta ha compromesso il prestigio e l’affidabilità dell’amministrazione pubblica. L’ex professore dovrà quindi versare all’istituto comprensivo oltre 105mila euro, a cui si aggiungono la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio, liquidate in 234,26 euro.