Scuola occupata a Roma, un padre fa denuncia: «Negato l’accesso a mio figlio con disabilità»

All'istituto Einstein-Bachelet sarebbe stato impedito l'accesso anche al pulmino che trasporta gli alunni con disabilità. Il genitore ha presentato una denuncia alla polizia

Per due giorni consecutivi non ha potuto entrare a scuola a causa dell’occupazione studentesca. È quanto denuncia Francesco, padre di un ragazzo di 16 anni, con disabilità certificata, che frequenta l’istituto Einstein-Bachelet di Roma. Nella denuncia, il padre ricostruisce quanto sarebbe accaduto negli ultimi due giorni davanti ai cancelli della scuola. Secondo il suo racconto, gli studenti che hanno occupato l’edificio avrebbero assunto il controllo dei comandi di apertura del cancello, impedendo l’accesso alla struttura.

Il pulmino degli studenti con disabilità bloccato all’ingresso

A essere coinvolto, secondo quanto emerge dalla denuncia, non sarebbe solo il figlio di Palese. Nella giornata di martedì 10 novembre, infatti, sarebbe stato impedito l’ingresso anche al pulmino adibito al trasporto degli alunni con disabilità, «costringendo le famiglie a recarsi a scuola per riprendere i ragazzi», si legge nel verbale della questura, che Open ha visionato. Il giorno successivo il padre ha deciso di accompagnare personalmente il figlio all’istituto, senza però riuscire a farlo entrare. «Dal cancello si sono avvicinati due ragazzi incappucciati con fare minaccioso, che mi hanno invitato ad andare via», ha riferito agli agenti nella denuncia.