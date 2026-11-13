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Brindisi, prende un brutto voto e minaccia la prof con le forbici. Poi il biglietto: «Preparati la bara»

13 Novembre 2026 - 15:50 Antonia Verderosa
Studentessa si avvicina con forbici alla professoressa, poi le invia un biglietto con minacce
La studentessa minorenne avrebbe reagito dopo un'insufficienza durante un'interrogazione. L'insegnante di Lettere ha sporto denuncia ai carabinieri. La scuola valuta la sospensione
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«Preparati la bara». La frase, su un foglio a quadretti, è accompagnata dal disegno di una cassa funebre. L’autrice del biglietto sarebbe stata una studentessa minorenne di un istituto superiore di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La destinataria è la sua insegnante di Lettere, che la ragazza avrebbe minacciato anche con un paio di forbici dopo aver ricevuto un’insufficienza durante un’interrogazione. La docente ha presentato denuncia ai carabinieri, mentre la scuola ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’alunna.

L’insufficienza e le minacce con le forbici

Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa avrebbe reagito al voto negativo prima verbalmente, poi impugnando un paio di forbici e puntandole contro l’insegnante, senza però colpirla. Una reazione che avrebbe sorpreso la docente: fino a quel momento, infatti, la ragazza non aveva manifestato comportamenti aggressivi. Anzi, è stata descritta come un’alunna con buoni voti e un comportamento nella norma. Alle minacce in classe, poi, si sarebbe aggiunto il biglietto scritto a mano con il disegno della bara.

La denuncia ai carabinieri e i provvedimenti della scuola

L’insegnante, scossa dall’accaduto, si è rivolta ai carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo in aula e chiarire le circostanze in cui è stato scritto il biglietto. Intanto l’istituto ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della minorenne, che potrebbe portare a una sospensione temporanea dalle lezioni.

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