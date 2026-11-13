Allarmi bomba, la direttiva di Piantedosi ai prefetti: «Considerate inattendibili le minacce da messaggi seriali»

L'indicazione inviata dal ministro degli Interni dopo i numerosi allarmi bomba degli ultimi giorni arrivati nelle scuole per mail

«È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari». È l’indicazione contenuta nella circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, dopo l’ondata di finti allarmi bomba arrivati per mail nelle scuole negli ultimi giorni. Tutto ciò «salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche mediante impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione».

Cosa contiene la circolare

Nei casi di minaccia plausibile – viene spiegato nella circolare – il questore potrà disporre, secondo le circostanze, delle verifiche ritenute opportune e l’adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. «Solo ove ritenuto necessario – viene precisato – proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura o sito interessato». Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni «il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l’attendibilità della minaccia». Secondo le nuove disposizioni, una minaccia va considerata «inattendibile» qualora presenti un carattere «seriale». Nello specifico, rientrano in questa categoria i messaggi identici, «o sostanzialmente analoghi, che provengono dalla stessa fonte» e vengono indirizzati ad «una pluralità di destinatari». In questi casi, «in assenza di altri riscontri, non sarà più automatico far scattare le procedure di sgombero, evitando il blocco delle lezioni e il panico negli edifici».

Quando scatta l’evacuazione

La circolare del Viminale afferma anche che «la serialità del messaggio non esclude a priori l’intervento, qualora emergano elementi concreti di pericolo». Prefetti e questori dovranno infatti «disporre l’innalzamento delle misure di protezione e l’eventuale evacuazione nel caso in cui avvenga il ritrovamento fisico di oggetti sospetti, come pacchi o materiali non identificati, oppure qualora vengano rilevate anomalie – anche tramite gli impianti di videosorveglianza – che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia». Le misure straordinarie scatteranno inoltre in presenza di precedenti episodi analoghi o di «segnalazioni ed elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché davanti a qualsiasi altra circostanza concreta che renda necessario tutelare l’incolumità pubblica».