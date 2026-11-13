La finta bomba lasciata davanti a un istituto di Roma: «Sono stato io, avevo problemi a scuola»

L'ordigno ritrovato all'istituto Enrico Fermi in via Trionfale. Il 22enne bloccato da una guardia giurata

È stato individuato dalla polizia il 22enne che ieri sera ha posizionato un finto ordigno a pochi passi dall’istituto Enrico Fermi, in via Trionfale, a Roma. Si tratta di un ex studente dell’Istituto che ha ammesso il gesto attribuendolo a problematiche relazionali vissute quando frequentava la scuola. Il giovane, a volto coperto, poco prima aveva attaccato con il nastro adesivo nero una power bank con un’antenna di un’auto su una cabina elettrica vicina all’istituto simulando un ordigno. È stato però visto da una guardia giurata che lo ha bloccato e ha avvisato la polizia.

L’indagine

Sul posto le volanti, la Digos e gli artificieri. Vicino al finto ordigno, risultato inoffensivo, è stato trovato un volantino di un gruppo orientato su posizioni estremiste di destra e attivo sul web. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato materiale informatico ora al vaglio. Il 22enne è stato portato negli uffici della Digos e la sua posizione è al vaglio. L’allarme del 12 novembre era partito anche da un gruppo Facebook, sul quale era stata pubblicata la lettera di rivendicazione della finta bomba, firmata da un certo “Luca Neri”.

La lettera

Sul foglio si citava il fondatore del collettivo «Central Hazard Agency» e le cellule 764 e NLM era pronti a uccidere gli studenti. «Abbiamo piazzato e nascosto in dieci aule casuali un dispositivo creato da una miscela di RDX + diottiladipato. Per voi artificieri, che cercherete di disinnescarlo con dei Jammer, non provateci». Al termine del messaggio c’era un numero di telefono che invitava a una negoziazione.