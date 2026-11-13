Ultime notizie BolletteDonald TrumpSicurezza informaticaUcraina
ATTUALITÀGiovaniLazioRomaScuola

La finta bomba lasciata davanti a un istituto di Roma: «Sono stato io, avevo problemi a scuola»

13 Novembre 2026 - 09:40 Alba Romano
istituto fermi roma finta bomba rivendicazione
L'ordigno ritrovato all'istituto Enrico Fermi in via Trionfale. Il 22enne bloccato da una guardia giurata
Google Preferred Site

È stato individuato dalla polizia il 22enne che ieri sera ha posizionato un finto ordigno a pochi passi dall’istituto Enrico Fermi, in via Trionfale, a Roma. Si tratta di un ex studente dell’Istituto che ha ammesso il gesto attribuendolo a problematiche relazionali vissute quando frequentava la scuola. Il giovane, a volto coperto, poco prima aveva attaccato con il nastro adesivo nero una power bank con un’antenna di un’auto su una cabina elettrica vicina all’istituto simulando un ordigno. È stato però visto da una guardia giurata che lo ha bloccato e ha avvisato la polizia.

L’indagine

Sul posto le volanti, la Digos e gli artificieri. Vicino al finto ordigno, risultato inoffensivo, è stato trovato un volantino di un gruppo orientato su posizioni estremiste di destra e attivo sul web. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato materiale informatico ora al vaglio. Il 22enne è stato portato negli uffici della Digos e la sua posizione è al vaglio. L’allarme del 12 novembre era partito anche da un gruppo Facebook, sul quale era stata pubblicata la lettera di rivendicazione della finta bomba, firmata da un certo “Luca Neri”.

La lettera

Sul foglio si citava il fondatore del collettivo «Central Hazard Agency» e le cellule 764 e NLM era pronti a uccidere gli studenti. «Abbiamo piazzato e nascosto in dieci aule casuali un dispositivo creato da una miscela di RDX + diottiladipato. Per voi artificieri, che cercherete di disinnescarlo con dei Jammer, non provateci». Al termine del messaggio c’era un numero di telefono che invitava a una negoziazione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Abusi edilizi a Capri: una villa con vista faraglioni venduta un mese fa per 5 milioni verrà demolita

2.

Maltempo in Toscana, fiumi esondati e cento sfollati a Massa. Il Serchio invade una statale, frane e scuole chiuse

3.

Avvelenate con la ricina, gli ultimi post di Sara su TikTok secondo la Procura potrebbero essere spie della relazione extraconiugale del padre

4.

Nuovi allarmi bomba nelle scuole: scattano controlli e ritiri anticipati. Il governo: «Niente evacuazioni se non c’è rischio concreto» – La diretta

5.

Il bambino rimasto intrappolato per sei anni in una comunità

leggi anche

Microsoft e il down mondiale di Outlook: «Le modifiche non stanno funzionando»

microsoft 365 down outlook teams
TECNOLOGIA
Di Alessandro D’Amato

Elly Schlein: «Allarmi bomba? Il governo ci chiama quando non sa che fare»

elly schlein giorgia meloni governo allarmi bomba
POLITICA
Di Ettore Ambrosi

Governo Meloni, un miliardo di aiuti all’Ucraina: «È la risposta al circo»

governo giorgia meloni aiuti ucraina volodymyr zelensky 1
ESTERI
Di Alessandro D’Amato