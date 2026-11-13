Ciro Grillo e lo sfogo sul suo processo e il crollo del governo M5s-Lega: l’accusa «pesante» a Giulia Bongiorno – Il video

Condannato a 8 anni per violenze sessuale di gruppo, il figlio del fondatore del M5s si è presentato per la prima volta in uno studio televisivo per una lunga intervista carica anche di accuse politiche. Perché secondo il 25enne ci sarebbe un legame tra la politica e il suo processo. Cosa rimprovera al padre che lo aveva difeso in un video

Ciro Grillo vede un legame tra uno strappo storico durante il governo gialloverde tra Lega e M5s e l’«assedio mediatico» che da allora subirebbe. In un passaggio dell’intervista a TeleNord diffuso dal Tg1, il figlio di Beppe Grillo ricostruisce così la vicenda: «All’epoca, siamo nel 2018-2019, avevano fatto il governo con la Lega. A seguito del processo di Salvini “Open Arms”, i 5 Stelle diedero l’autorizzazione a procedere. Il che causò poi il crollo del governo gialloverde. Nel governo gialloverde come ministro c’era Giulia Bongiorno. Era ministro della Pubblica Amministrazione. A seguito dello scioglimento Giulia Bongiorno prende le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì comincia, è cominciato anche un assedio mediatico notevole, e penso ci sia un nesso causale tra questa condotta dei 5 Stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno». Il direttore di TeleNord, Maurizio Michieli, che lo intervista gli fa notare come l’affermazione sia «pesante», perché chiama in causa un ex ministro e attuale avvocato. Grillo jr risponde sottolineando che Bongiorno è anche presidente della commissione Giustizia del Senato, dove è in esame il disegno di legge sul reato per cui si procede: «Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia. Non è giusto».

Ciro #Grillo, figlio del fondatore del #M5S e condannato ad 8 anni per violenza sessuale, parla per la prima volta in una intervista con #Telenord. #Tg1 https://t.co/S0al4rUEWR — Tg1 (@Tg1Rai) November 13, 2026

Perchè Ciro Grillo non vuole patteggiare

Nella trasmissione Incontri a Palazzo. Grillo esclude ogni forma di accordo con l’accusa: «Non mi perdonerei mai di fare forme di patteggiamento o qualsiasi tipo di concessione. Io piuttosto vado in galera da innocente». Rifiuta anche i benefici di legge, perché a suo dire significherebbe rinunciare a dei diritti per evitare più tempo in carcere: «Io la interpreto come un’estorsione legalizzata da parte dello Stato. E io non accetto l’estorsione».

La condanna in primo grado e il processo d’appello a porte chiuse

In primo grado il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato Grillo a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, insieme a tre amici. Per uno di loro la pena è di sei anni e sei mesi. La vittima è una studentessa allora ventenne, conosciuta durante una vacanza in Sardegna nel 2019. Nei giorni scorsi è ripartito a Sassari il processo davanti alla Corte d’Appello. Dopo quattro ore tra udienza e camera di consiglio, senza gli imputati in aula, i giudici hanno accolto la richiesta dell’avvocato Bongiorno, legale di parte civile della ragazza. Il secondo grado si celebrerà quindi a porte chiuse, nonostante le richieste dell’Ordine dei Giornalisti di Sardegna e Liguria.

Il processo è stato rinviato al 10 febbraio 2027, con sei udienze calendarizzate e una sentenza attesa in estate. Si è aperto con due incognite: la mancata firma di un giudice di Tempio Pausania sulla sentenza di primo grado e il ricorso dei difensori, che chiedono di rifare il dibattimento per le «sistematiche violazioni della legge Cartabia» sulla mancata videoregistrazione delle sedute.

Le ammissioni sulla responsabilità morale

Nel corso dell’intervista Grillo ha ammesso le sue responsabilità sul piano morale: «Mi vergogno dei video che abbiamo girato e del trattamento riservato alla ragazza il giorno dopo quella notte». Ha però ribadito la propria innocenza e quella degli amici: «Il rapporto sessuale era consenziente».

Il video del padre Beppe che «mi ha danneggiato»

Parlando del video pubblicato dal padre Beppe Grillo. In quel filmato diffuso sui social, il fondatore del M5s provò a modo suo a minimizzare quel che era successo nella sua casa al mare in Sardegna tra il figlio e i suoi amici. Una difesa che lo stesso Ciro Grillo ammette di non aver apprezzato. Proprio su quel video infatti ha detto che «mi ha danneggiato», ma di non averlo mai rimproverato «perché è stato un gesto genuino».