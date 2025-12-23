Perché Ciro Grillo e gli amici sono stati condannati per stupro: «Hanno agito con particolare brutalità, lei incapace di reagire e difendersi»

In 72 pagine i giudici, presieduti da Marco Contu, motivano la sentenza in primo grado. Si sono mossi in «contesto predatorio e prevaricatorio non tenendo in considerazione alcuna lo stato di fragilità in cui versava la ragazza»

«Hanno agito con una particolare brutalità» sulla studentessa italo norvegese di 19 anni che poi li ha denunciati. La ragazza «è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate». Queste le motivazioni depositate dal tribunale di Tempio Pausania e rivelate da Adnkronos sulla condanna a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro, e dei suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. Lo scorso 22 settembre Sono stati condannati a 8 anni di reclusione Ciro, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e 6 mesi Francesco Corsiglia.

«Non c’era ipotesi di consenso, lei impossibilitata nel reagire»

In 72 pagine i giudici, presieduti da Marco Contu, hanno ripercorso la vicenda. Tutto è avvenuto nel residence dei Grillo, in Costa Smeralda. Qui, secondo i giudici, sarebbe avvenuta la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una delle due giovani. «Il collegio ribadisce la piena attendibilità della persona offesa, la quale, lungi da quanto sostenuto dalla difesa a, fin da principio, reso un racconto immutato nel suo nucleo essenziale mentre, le asserite contraddittorietà evidenziate dalla difesa degli imputati, altro non devono ritenersi se non fisiologiche e dovute alla difficoltà della stessa di ricordare infiniti dettagli di una vicenda peraltro risalente a qualche anno prima rispetto alla sua escussione in dibattimento», riportano i giudici. «Quanto al carattere violento dei rapporti subiti la descrizione della persona offesa esclude senz’altro un’ipotesi di consenso da parte della stessa, dato che si sono consumati in un contesto di costrizioni ed impossibilità di reagire da parte della ragazza che denotano la particolare brutalità del gruppo, coeso fin da principio, e che ha agito in un contesto predatorio e prevaricatorio non tenendo in considerazione alcuna lo stato di fragilità in cui versava la ragazza», sottolineano.