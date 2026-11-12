Torino, avvocato accusato di violenza sessuale si complimenta con la pm: «Bell’interrogatorio». La protesta della vittima in aula

L'avvocato è accusato di aver molestato due donne nel suo studio. Durante l'udienza respinge le accuse, si complimenta con la pm e provoca la reazione di una delle presunte vittime, che protesta per i suoi sguardi insistenti

«Sono davanti al mio stupratore e lui non la smette di guardarmi». La donna perde la pazienza durante il processo e si rivolge all’uomo seduto davanti ai giudici. «Mi accusa ingiustamente e non la posso guardare? Allora mi volto», replica lui, girandosi platealmente verso il collegio. È uno dei momenti di tensione che hanno segnato l’udienza surreale di oggi, 12 novembre, al tribunale di Torino, dove un avvocato civilista è a processo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due donne, un’aspirante segretaria e una cliente del suo studio. Nel corso dell’interrogatorio, l’imputato ha anche trovato il tempo di complimentarsi con la pubblico ministero Livia Locci per le sue domande «precise e non provocatorie».

Il botta e risposta tra l’imputato e la donna

Il confronto è nato durante l’esame dell’avvocato, che ha respinto tutte le accuse a suo carico. Mentre rispondeva alle domande, la pm lo ha richiamato perché sembrava rivolgere insistentemente lo sguardo verso una delle due donne costituitesi parti civili, presente in aula. A quel punto, i difensori dell’imputato hanno segnalato di aver sentito la donna mormorare un «vaffa…». Lei non ha negato, spiegando di sentirsi osservata dall’uomo che accusa di averla violentata. L’avvocato ha replicato sostenendo di essere accusato ingiustamente, prima di voltarsi in maniera plateale verso i giudici.

Ma non è stato l’unico scambio insolito dell’udienza. Durante la sua lunga deposizione, l’imputato si è rivolto direttamente alla pm Livia Locci, complimentandosi per il modo in cui stava conducendo l’interrogatorio. Le domande, a suo dire, erano state «precise e non provocatorie». «Grazie», ha risposto la magistrata con una punta di ironia, aggiungendo che avrebbe cercato di «essere all’altezza anche nel prosieguo».

Le accuse di violenza sessuale e il presunto tentativo di estorsione

Gli episodi contestati all’avvocato risalgono al febbraio e al maggio del 2024. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe molestato due donne all’interno del proprio studio professionale. L’imputato ha negato tutto e, nel corso dell’udienza, ha detto di essere stato vittima di un tentativo di estorsione da cinquemila euro. Secondo il suo racconto, una persona, di cui ha fatto nome e cognome davanti ai giudici, avrebbe utilizzato un intermediario per chiedergli il denaro in cambio della mancata presentazione di una denuncia per violenza sessuale. «Non avevo fatto nulla e gli dissi che se aveva bisogno di soldi doveva andare a lavorare», ha dichiarato.