Furto alla casa d’aste Sant’Agostino, ladro tradito da una goccia di sudore: il Dna sull’etichetta di un gioiello

I carabinieri avevano ritrovato parte della refurtiva in un campo rom di Villaretto. La consulenza tecnica biologica ha poi permesso di rintracciare "Indagato 1"

Era stato il colpo dell’anno, un furto milionario alla casa d’aste Sant’Agostino di Torino. Poi uno dei ladri è stato smascherato: non da telecamere di videosorveglianza o dal racconto di testimoni. A incastrarlo è stata una goccia di sudore o saliva caduta sull’etichetta di uno dei gioielli all’asta. Così l’”indagato 1” è stato identificato grazie al test del Dna ed è stato arrestato.

Cos’è successo alla casa d’aste Sant’Agostino

Lo scorso 7 giugno, a Torino, cinque persone avevano segato il cancello della casa d’aste Sant’Agostino, riuscendo così a entrare nell’edificio passando per l’ingresso principale, in corso Tassoni. In appena quattro minuti avevano ripulito la sala delle teche, portando via gioielli e più di 13mila euro in contanti, per poi fuggire con la refurtiva usando tre mezzi: un furgone, un’Alfa Romeo e una Fiat Panda.

Come i carabinieri hanno rintracciato i primi colpevoli

Nei giorni successivi al furto, un blitz aveva portato i carabinieri della compagnia San Carlo in un campo rom di Villaretto, dove avevano sorpreso una donna lanciare degli oggetti dalla finestra di una casa. Perquisita insieme al marito, era stato poi appurato il coinvolgimento della coppia nel colpo. Nel campo rom, infatti, i carabinieri avevano ritrovato parte della refurtiva, tra cui Rolex, anelli con diamanti e rubini, collier d’oro e 13mila euro in contanti. Tra gli oggetti sequestrati c’era anche un biglietto con un codice a sei cifre, scritto a mano da un dipendente della Sant’Agostino, che si è rivelato un elemento importante per gli inquirenti. I due coniugi sono stati subito indagati per ricettazione. In seguito sono stati individuati altri due componenti della banda, uno dei quali è stato arrestato. Ne mancava però ancora uno per completare il gruppo.

Come ‘Indagato 1″ è stato identificato

L’ultimo uomo è stato rintracciato grazie a una goccia di saliva o di sudore ritrovata sull’etichetta di uno dei gioielli rubati. Ogni oggetto della casa d’aste, infatti, aveva un’etichetta e stando agli accertamenti sulla numero 234 sarebbe stata rilevata una prova centrale per rintracciare “Indagato 1”. Dopo settimane di analisi, la consulenza tecnica biologica disposta dalla pm Eugenia Ghi ha permesso di risalire alla sua identità. Si tratta di un uomo già detenuto per altri reati, che aveva ottenuto la detenzione domiciliare e che era stato ospite nel campo perquisito dai carabinieri. Stando alla consulenza tecnica, sarebbe il quinto ladro della banda ed «è anche molto probabile che abbia toccato il planchino superficie centrale» si legge nella nota. Il risultato è stato confermato dalle tracce del suo Dna trovate sui tre mezzi usati dai malviventi.

L’indagine va avanti

L’inchiesta non è ancora conclusa. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli spostamenti della banda dopo il furto, grazie alle telecamere che hanno ripreso le fasi del colpo e i movimenti delle tre auto. Una di queste è arrivata fino al campo di Villaretto e ha rappresentato la prima pista per i carabinieri.