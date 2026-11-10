Vigevano, sfondano la vetrina e rubano carte Pokémon per 20mila euro: arrestati

Due ventenni sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato, in fuga i complici. Così il boom delle carte collezionabili attira sempre più criminali

Nella notte tra domenica e lunedì due giovani di Merano, di 23 e 24 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato a Vigevano, in provincia di Pavia, per aver rubato 12 cofanetti di carte Pokémon e 70 pezzi vintage, per un valore complessivo di circa 20mila euro. Lo riporta il Corriere dell’Alto Adige. Intorno alle tre hanno sfondato con una mazza la vetrina di Phoenix, negozio di «trading card game» (giochi di carte collezionabili) nel centro della città. L’allarme è scattato immediatamente, ma non ha fermato i due ladri, che hanno infranto le teche interne e rubato le carte Pokémon. Mentre stavano caricando la refurtiva su una Mercedes sono stati intercettati dalla polizia, che li ha arrestati dopo un breve inseguimento. I complici che li aspettavano a bordo dell’auto sono invece riusciti a fuggire. Sentiti in tribunale a Pavia durante l’udienza di convalida dell’arresto per furto aggravato, i due ragazzi altoatesini si sono rifiutati di fare i nomi dei complici, dichiarando di averli «incontrati a Milano».

Il furto delle carte Pokémon è diventato un trend

Il caso di Vigevano non è isolato. Il crescente valore delle carte Pokémon, soprattutto quelle da collezione, attira sempre più criminali. Nelle ultime due settimane un collezionista milanese di carte Pokémon e One Piece ha subito un furto da 2 milioni di euro, e un negozio di Ladispoli specializzato in giochi e oggetti da collezione è stato derubato per un valore complessivo di 78mila euro. Il mondo dei Pokémon ha dato vita nel tempo a un mercato finanziario alternativo e altamente remunerativo: dalla compravendita di box sigillati alle aste internazionali, dove le carte vengono vendute anche a cifre molto elevate. Quest’anno, ad esempio, la «Pikachu Illustrator» del 1998 ha toccato il record di 16,49 milioni di dollari. Per questo le carte che raffigurano questi mostriciattoli sono diventate un bersaglio per chi spera di arricchirsi in fretta rivendendole.