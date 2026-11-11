Le vittime accerchiate in metro e la rapina in gruppo che finiva sui social: come agiva la gang di ventenni a Milano – Il video

Le indagini della procura di Milano hanno messo in luce lo stesso modus operandi delle rapine: dopo aver individuato la vittima, la accerchiavano e la bloccavano picchiandola e usando lo spray al peperoncino

Sono stati arrestati 14 ragazzi, un tunisino di 20 anni e 13 egiziani tra i 19 e i 25 anni, con l’accusa di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, otto rapine sui mezzi pubblici, in particolare la metropolitana, di Milano. Il modus operandi era sempre lo stesso: i componenti della banda individuavano la vittima ideale, quasi sempre una persona che viaggiava da sola, e iniziavano a seguirla lungo banchine, vagoni o mezze corsie delle stazioni. Poi, una volta accerchiata, la persona veniva bloccata usando spray al peperoncino e ricorrendo anche alla violenza. In due casi avrebbero addirittura provocato lesioni molto gravi con prognosi di 5 e 28 giorni. Il tutto per impossessarsi di catenine e bracciali d’oro, orecchini, contanti e carte di credito.

Come è iniziata l’indagine

L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha avuto inizio lo scorso giugno su iniziativa del Commissariato Mecenate e ha portato all’identificazione di dieci diversi procedimenti penali legati a episodi commessi tra l’agosto del 2025 e il giugno del 2026. Le aggressioni sono avvenute in diverse zone della città, quasi sempre vicino alle fermate Atm. Agli indagati vengono contestati otto episodi di rapina, due delle quali con lesioni personali, un furto con strappo e ricettazione.

Come sono stati identificati dalla polizia

A portare all’arresto della banda è stato un incrocio di dati tecnici e attività d’osservazione in cui si sono rivelate decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Atm, Ferrovie Nord e dei circuiti privati presenti nei luoghi dei reati, insieme alle testimonianze delle vittime. Dopo aver visionato le immagini, la polizia ha setacciato i social degli indagati, permettendo di rintracciare nei post pubblicati gli stessi capi d’abbigliamento e gli stessi accessori indossati durante le rapine.