La famiglia che truffava suore e preti a Torino

Contattavano oratori e parrocchie e chiedevano soldi a nome del comune o altri enti. Fermati dalla Gdf

Padre, madre e figlio. Tutti associati a delinquere per truffare preti e suore. La storia che racconta oggi La Stampa parte da una chiamata alla parrocchia di Madonna di Campagna il 4 settembre scorso. Una sedicente impiegata del comune di Torino spiegava che l’amministrazione aveva versato l’80% delle spese per rifare il pavimento dell’oratorio. 997 euro erano destinati a un privato. E chiedeva di restituirli ricaricando una carta prepagata. Altrimenti il resto del contributo sarebbe slittato all’anno successivo.

La famiglia che truffava suore e preti

La banda criminale aveva i vertici a Torino e gli altri a Siracusa. La Guardia di Finanza di Cremona li ha scoperti nell’operazione Mala Fides. Le indagini hanno ricostruito 250 raggiri dall’agosto 2024. Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari. L’accusa è associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe telefoniche, contestata anche ad altri dieci indagati a piede libero. Al vertice c’era Concettina Galizia, 45 anni, originaria di Noto ma residente a Torino. Era lei a spacciarsi per funzionaria al telefono. Ed effettuava anche una seconda chiamata fingendosi direttrice o dipendente della banca in cui l’ente aveva il conto corrente.

La truffa

Così forniva le coordinate bancarie per gli accrediti, spesso effettuati su Postepay. Le somme finivano in conti intestati a prestanome. Gli investigatori ne hanno trovati 40. Loro recuperavano e facevano sparire il denaro. La metà tornava ai vertici a Torino attraverso servizi di trasferimento internazionale come Money-Gram, Western Union e Ria. Ad aiutare Galazia c’erano l’ex compagno Luigi Tullo, 47 anni, originario di Cerignola (finito agli arresti domiciliari) e loro figlio Emanuele Giuseppe Tullo, 21 anni, nato a Torino (con l’obbligo di firma). Tra i complici di Siracusa c’era anche Corrado Morana, finito in carcere.

Il blitz

Nelle ultime due settimane e nonostante l’indagine nel mirino è finita, tra gli altri, la comunità Casa della Giovane di Torino: la “telefonista” aveva chiamato spiegando che il Comune aveva eseguito un bonifico per un progetto di solidarietà per errore di importo maggiore di 2.500 euro, che dovevano quindi essere restituiti. Altre telefonate sono arrivate alla Comunità delle Suore di San Salvario, alla parrocchia San Giacomo di Beinasco, all’istituto Povere Figlie di San Gaetano di Pancalieri e alla parrocchia di San Guglielmo Abate di Settimo Torinese. Fino al blitz di ieri mattina.