Roma, marito non lava i piatti e lei lo massacra di botte con uno scaldino elettrico: arrestata per tentato omicidio

L'uomo, trovato dai carabinieri in una pozza di sangue, è ricoverato al policlinico Umberto I con una prognosi di 60 giorni. A dare l'allarme sono stati i vicini

Ha colpito ripetutamente il compagno con uno scaldino elettrico e gli ha stretto attorno al collo il filo dell’apparecchio perché non aveva lavato i piatti. Una donna di circa 50 anni è stata arrestata per tentato omicidio a Roma, nel quartiere Tufello. L’aggressione è avvenuta qualche giorno fa, intorno alle 21.30, nell’abitazione in cui viveva la coppia. «Ha iniziato a spingermi e già lì mi sono iniziato a preoccupare. Le ho detto che avrei fatto io i piatti ma lei non si è più fermata. Io ho perso i sensi», ha raccontato l’uomo una volta arrivato in ospedale.

Il naso rotto, le ferite alla testa e le lesioni

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa. Quando i militari sono entrati nell’abitazione, hanno trovato la donna a cavalcioni sul compagno, disteso in una pozza di sangue e quasi privo di conoscenza. L’hanno immobilizzata e hanno consentito ai sanitari di soccorrere il ferito, poi trasportato al policlinico Umberto I. L’uomo ha riportato la frattura del setto nasale e di uno zigomo, ferite alla testa ed ecchimosi su tutto il corpo. Anche le mani presentavano lesioni, provocate dai tentativi di difendersi dai colpi. La prognosi è di 60 giorni.

L’ipotesi della droga

La donna, che avrebbe continuato a insultare il compagno anche davanti ai carabinieri, è stata inizialmente trasferita in una struttura sanitaria per accertare le sue condizioni psicofisiche. Gli investigatori ipotizzano che potesse trovarsi in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni giorni di ricovero, è stata trasferita nel carcere di Rebibbia.