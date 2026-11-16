Così il reddito di cittadinanza M5s è finito in tasca alla camorra

Una fonte dell'Inps racconta a Libero i percettori del sussidio tra malavitosi e trafficanti. L'usanza di spruzzare profumo Dior sulle mazzette da 400 euro. I sequestri e gli ergastoli prima dello stop

A Napoli la camorra spruzza Dior sulle mazzette da 500 euro. E li ordina secondo numeri di serie. «Sono i figli dei boss dell’Alleanza di Secondigliano che lo fanno, soprattutto. Per loro non esiste crisi», dice una fonte a Libero. C’è un nome: Ettore Bosti, erede del «malacarne» Patrizio Bosti, tra i «magnati» del cartello malavitoso. Sarebbe lui l’«inventore» di questa liturgia olfattiva. E alla sua famiglia è stato accreditato un bonifico da 899,55 euro per 18 mensilità, un anno e mezzo, per un totale di 16.461,77 euro. Il reddito di cittadinanza.

Il camorrista con il Reddito

Quello di Bosti è uno dei nomi che si trovano fra le schede raccolte da C.S., racconta Giacomo Amadori, ex funzionario dell’Inps. Ha trovato un migliaio di criminali che percepivano il reddito. Luca Esposito, genero di un altro boss (Patrizio Bosti), aveva un appartamento con un caveau. Dentro c’erano 4 milioni di euro in contanti, 48 orologi di lusso valutati oltre 5 milioni, tra questi un Patek Philippe da 370mila euro, e una collana di diamanti da 120mila. La Dda ha scoperto anche una Lamborghini Aventador, una villa con piscina a Pozzuoli, società e immobili. A settembre i sequestri patrimoniali arrivano già a 20 milioni, un anno dopo partono le confische. Con lui ce ne sono altri.

Gli altri

Come Salvatore Botta e Mario Ambrosio. I loro parenti hanno incassato rispettivamente 19.215 euro complessivi (1.050 euro al mese) e 7.080 euro (in 5 mesi). A Torre Annunziata, nel Quadrilatero delle Carceri, ci sono i Gionta. Valentino junior, nato nel 1991, compare con 921,38 euro mensili di beneficio familiare: 8.353,85 euro tra novembre 2020 e luglio 2021. Nella lista di C.S. c’è anche Pasquale Gionta, nato nel 1977. Per lui un assegno diverso dal Rdc, da 297,42 euro mensili, con 27.660,06 euro registrati. La nota lo definisce «boss clan Gionta».

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Il clan del Quarto Sistema

Sempre a Napoli c’è il clan del Quarto Sistema. Il boss Vincenzo Somma, nato nel 1989, era un percettore diretto: 860 euro al mese, 14.820,67 euro in diciassette mensilità. Il nucleo famigliare del graduato Salvatore Carpentieri, pure lui trentasettenne, avrebbe, invece, beneficiato di 12.786,67 euro di sussidio in un anno e mezzo (700 euro al mese). E poi Pasquale Cherillo. La sua famiglia ha percepito 21.920 euro in 27 mensilità, tra il 2019 e il 2021.

I cinque Aprea

Poi ci sono gli Aprea di Barra. Avrebbero ricevuto soldi le famiglie di Giovanni (18.067,19 euro), Pasquale (3.589,81), Agostino (16.440), Antonio (9.533,33). Leopoldo risulta invece titolare diretto di 662,50 euro mensili, 10.732,50 euro complessivi. Raffaele Altamura, che si trova a San Giovanni a Teduccio, ne ha presi 19.179,82 euro attribuiti a una convivente. A Pozzuoli, Marco (classe 1990) e Gaetano Beneduce compaiono con due registrazioni identiche da 1.038,65 euro al mese e un totale di 19.007,30 euro, una familiare e una riferita a una convivente. Uno di loro incassa una pensione con accompagnamento: 1.171,74 euro al mese che, nel 2021, dopo 326 mensilità, avevano consentito all’uomo di ricevere 381.987,24 euro. Poi è stato condannato all’ergastolo.

Tridico

L’ex funzionario ha anche inviato all’allora presidente dell’Inps e oggi europarlamentare M5s Pasquale Tridico il titolo di un giornale: «Camorra, arrestato l’ultimo latitante del clan Sparandeo». Stanislao Sparandeo, quarantenne, detto «Sillano». L’uomo era sparito poco prima che la Cassazione confermasse la sua condanna a quasi 10 anni per associazione camorristica e droga. Pochi giorni prima la convivente, proprio a partire dall’1 novembre, aveva iniziato a percepire il reddito che, in 18 mesi, le è valso 14.105,91 euro.