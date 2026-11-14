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Ancona, spunta un pitone dal water di casa: l’incubo di un residente

14 Novembre 2026 - 20:47 Alba Romano
pitone ancona
Il caso è successo a Castelfidardo, nell'Anconetano. Il proprietario dell'abitazione è riuscito a fotografare l'animale prima che facesse perdere le sue tracce
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Un serpente è uscito dal water di un’abitazione di Castelfidardo, in provincia di Ancona, per poi sparire prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. A testimoniare la sua presenza è rimasta una fotografia scattata dal proprietario con il cellulare, grazie alla quale è stato possibile avanzare una prima ipotesi sulla specie. Tutto è avvenuto intorno alle 20 di giovedì 12 novembre, in una casa privata.

La scoperta del proprietario

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione che, dopo aver visto il rettile sul pavimento del bagno, ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, che ha ispezionato il bagno e le altre stanze della casa. Come riporta Il Resto del Carlino, prima dell’arrivo dei soccorsi l’uomo aveva chiuso la porta del bagno e aperto la finestra per evitare che il serpente raggiungesse gli altri ambienti dell’abitazione. Il rettile è però riuscito a dileguarsi.

L’ipotesi del pitone reale

Secondo le prime verifiche, potrebbe trattarsi di un pitone reale, un serpente non velenoso, di dimensioni generalmente contenute e spesso allevato come animale da compagnia. Non si esclude quindi che l’esemplare possa essere fuggito da un’abitazione privata. Restano da chiarire la provenienza del rettile e il percorso che gli ha permesso di raggiungere il bagno passando attraverso il water.

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