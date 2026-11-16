La patrimoniale del Campo Largo: tre idee per tassare i ricchi

Le proposte nel centrosinistra sono antitetiche e genererebbero incassi molto diversi. Avs vuole ottenere 16 miliardi tassando anche gli immobili, il M5s vorrebbe solo prendere dai capitali investiti. E il Pd...

Elly Schlein vuole un’imposta nazionale sui multimilionari. Non solo europea, come ha più volte sostenuto in passato: «Si può fare benissimo anche a livello nazionale». Ma nel Campo Largo non c’è accordo per ora. Perché mentre Avs vuole una patrimoniale progressiva sulle ricchezze nette – compresi gli immobili – superiori a 5,4 milioni di euro. Il M5S vorrebbe invece un prelievo solo sulle rendite finanziarie, ovvero i guadagni ottenuti dall’investimento di capitali. Il Pd invece fa sua la proposta dell’economista francese Gabriel Zucman: una tassa minima annuale del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro.

La patrimoniale nel programma

«Sulla patrimoniale non cediamo, la si può chiamare come si vuole, ma dev’essere nel programma», è la posizione di Avs secondo quanto riporta Repubblica. L’alleanza tra verdi e sinistra vuole una patrimoniale progressiva sulle ricchezze nette – compresi gli immobili – superiori a 5,4 milioni di euro. Riguarderebbe circa 50mila contribuenti, lo 0,1% più ricco della popolazione, e garantirebbe, secondo le stime del partito, quasi 16 miliardi di euro l’anno. Il M5S invece punta un prelievo solo sulle rendite finanziarie, ovvero i guadagni ottenuti dall’investimento di capitali. C’è un Ddl firmato da Mario Turco in Senato: prevede l’aumento progressivo delle imposte sui grandi profitti finanziari – oggi tassati allo 0,2% annuo – arrivando fino all’1% per quelli superiori a 5 milioni. E in più un prelievo sui guadagni dal trading ad alta frequenza, ovvero la compravendita di titoli effettuata automaticamente tramite algoritmi informatici.

E il Pd?

Il Pd invece guarda alla proposta di Zuckman. Che prevede una soglia 20 volte superiore a quella di Avs. «Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi. Intendo dire, tassiamo la speculazione finanziaria, ma abbiamo due proposte, confrontiamoci anche sulla vostra», spiega Conte. Mentre in un’intervista al quotidiano Schlein ricorda che il governo di Giorgia Meloni, nell’ultima manovra, ha inserito una «exit tax» sui profitti di chi trasferisce la propria residenza fiscale dall’Italia all’estero. Una nuova imposta del 26% sui guadagni di almeno 800mila euro in azioni e partecipazioni societarie.

La soglia

«Nemmeno una soglia tanto alta, mentre noi stiamo discutendo dei plurimilionari», aggiunge. «A Meloni diciamo che noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei». Poi parla anche di salario minimo: «Nessuno deve prendere meno di 10 euro all’ora se lavora». La cifra è stata corretta al rialzo alla luce dell’inflazione (tre anni fa era ferma a 9 euro lordi). E chiude: «Chi vince le primarie non sarà il capo del suo partito ma di un’alleanza vincolata dal programma».