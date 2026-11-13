Meloni ai sindacati sulla scuola e il dietrofront: «Perché non erano tagli: nessuno avrebbe perso il posto» – Il video

La premier da Dublino registra a caldo un video per rispondere ai sindacati, che erano usciti da palazzo Chigi annunciando il passo indietro del governo sui «tagli alla scuola». Tagli che secondo Meloni non c'erano, ma che comunque non ci sono più

Giorgia Meloni non ci sta a far passare la versione dei sindacati sul taglio saltato ai fondi per la scuola nella prossima Manovra. Già parlare di tagli, secondo la premier, è sbagliato, e ribadisce che per il settore scolastico non ce ne sono mai stati. In un video pubblicato su X, la premier ha scritto: «Tagli alla scuola? Chi racconta questo dice una cosa che i numeri smentiscono». Nel messaggio Meloni conferma che, durante l’incontro con i sindacati, il governo ha comunicato di voler togliere la misura che aveva creato malumore nel mondo della scuola. Allo stesso tempo precisa che «non si trattava di tagli»: nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore ATA sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa. Secondo la presidente del Consiglio, la norma avrebbe cominciato ad adeguare il personale al numero di studenti effettivi, intervenendo sulle nuove assunzioni, perché negli ultimi dieci anni la scuola ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite.

Cosa prevedeva la norma e cosa dicono i sindacati

Dopo il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sulla Manovra, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha parlato di una «buona notizia»: «Il governo ha annunciato che ritirerà l’intervento». Il testo prevedeva il taglio di 6.974 posti dal prossimo anno scolastico, di cui 4.925 docenti e 2.049 Ata, con risparmi stimati in 84 milioni nel 2027 e 252 milioni annui dal 2028. Bombardieri ha chiesto che quelle risorse vengano destinate a investimenti nel settore. Anche la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, parla di «un risultato importante, il problema sembra essere risolto, i tagli sono rientrati».

Gli investimenti sulla scuola rivendicati da Giorgia Meloni

Per Meloni a parlare sarebbero i numeri. La premier rivendica come nei quattro anni di governo le risorse per l’istruzione sono cresciute del 13,1% rispetto al 2022, i contratti sono stati rinnovati tre volte in una sola legislatura, con 419 euro in più al mese per i docenti e 304 euro per il personale Ata, oltre agli arretrati. Le assunzioni tra docenti e Ata sono circa 206 mila, altre 40 mila sono previste il prossimo anno, e i docenti assunti nella legislatura saranno oltre 20 mila in più rispetto alla precedente.

La premier cita anche gli idonei dei concorsi lasciati in sospeso dai governi passati e l’edilizia scolastica: 14 miliardi stanziati da questo esecutivo, contro i 6 complessivi negli undici anni da Monti a Conte, passando per Renzi, Letta, Gentiloni e Draghi. Nella legge di bilancio all’esame del Parlamento c’è poi una misura a cui tiene in modo particolare, cioè climatizzatori e pompe di calore per le scuole, con bandi nel 2027 e fondi erogati dal 2028, «perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d’inverno, o a 35° a giugno».