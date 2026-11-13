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L’avviso dei costruttori al governo: a rischio oltre 11mila cantieri pubblici

13 Novembre 2026 - 12:39 Stefania Carboni
cantieri
L'allarme dell'Ance, che chiede più risorse in Manovra: «Servono 1,4 miliardi per il caro materiali e stop allo spalmacrediti per le imprese solide»
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Sono oltre undicimila i cantieri pubblici a rischio stop in Italia per la mancanza di coperture sul caro materiali, con una concentrazione critica negli enti locali. È l’allarme lanciato dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) in occasione del convegno “Programmiamo il futuro. La sfida della continuità per le opere pubbliche” a Roma e del confronto con il governo sulla legge di bilancio a Palazzo Chigi.

La mappa dei cantieri scoperti

Secondo i dati presentati dall’associazione, la maggior parte delle opere prive di risorse fa capo alle amministrazioni territoriali, toccando settori chiave come l’edilizia scolastica, la viabilità, la difesa del territorio, la rigenerazione urbana e i beni culturali. Il 59 per cento dei cantieri a rischio riguarda comuni, province e regioni, seguono gli enti pubblici non economici (ovvero Asl e università) con 1.769 progetti a rischio, società municipalizzate 1.376 cantieri e partecipate (ovvero enti come Anas, Rfi) con 1.073 lavori in bilico.

Il nodo del caro materiali: mancano 1,4 miliardi

Il problema nasce dal divario tra i costi reali e i fondi effettivamente disponibili. Come spiegato dal vicepresidente dell’Ance con delega alle Opere pubbliche, Francesco Tuccillo, a fronte di un fabbisogno stimato in circa 1,8 miliardi di euro per compensare i rincari registrati nei lavori del 2025, ad oggi risultano stanziati soltanto 405 milioni. Le imprese attendono ancora gli adeguamenti per le opere già eseguite, mentre per i lavori del 2026 mancano certezze sulle coperture. Da qui la richiesta di rafforzare la revisione prezzi e accelerare sull’introduzione di un prezzario nazionale.

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Le richieste sulla Manovra e lo “spalmacrediti”

Parallelamente, al tavolo tra governo e parti sociali a Palazzo Chigi, il direttore generale dell’Ance Romain Bocognani ha ribadito l’urgenza di stanziare gli 1,4 miliardi di euro mancanti — una misura necessaria per mettere in sicurezza circa 13mila cantieri e 7mila imprese, in un comparto che da solo genera un quarto della crescita occupazionale del Paese.

Sul fronte della finanza privata, i costruttori chiedono inoltre una modifica allo “spalmacrediti” del Superbonus (la diluizione in dieci anni dei crediti fiscali), che rischia di prosciugare la liquidità aziendale. La proposta dell’associazione è esonerare dal meccanismo le imprese più solide che hanno mantenuto i crediti in pancia e contano un elevato numero di dipendenti, una fascia che rappresenta circa il 20% della platea interessata.

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