Manovra, le banche contro il governo: «Misure fiscali per 22 miliardi, forti dubbi di costituzionalità»

L'Abi chiede un «profondo ripensamento» della legge di bilancio. Nel mirino le nuove tasse, i crediti del Superbonus e i possibili effetti sui prestiti, sulla cybersicurezza e sugli sportelli bancari

Le banche chiedono al governo di rimettere mano alla Manovra. E tirano in ballo anche la Costituzione. Secondo l’Abi, le misure fiscali introdotte con le ultime tre leggi di bilancio avranno un impatto complessivo di 22 miliardi di euro, sette dei quali riconducibili alla sola Manovra 2027. Troppi per l’associazione, che parla di «forti dubbi di costituzionalità» e chiede un «profondo ripensamento» delle nuove disposizioni. A mettere in fila le critiche è il direttore generale Marco Elio Rottigni, ascoltato martedì 10 novembre in Parlamento. Nel mirino non ci sono soltanto le nuove tasse, ma anche le possibili conseguenze sui prestiti a famiglie e imprese, sugli investimenti in cybersicurezza e sulla presenza degli sportelli bancari.

Le banche contro la Manovra: «Altri 7 miliardi di tasse»

La sola Manovra 2027, secondo le stime dell’associazione, porterà nelle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro in più nel prossimo triennio: 4,8 miliardi di imposte definitive e 2,1 miliardi legati al rinvio di deduzioni e compensazioni fiscali. A pesare è soprattutto l’aumento dell’addizionale Ires, l’imposta sui redditi delle società, che per le banche passerebbe dal 27,5 al 30,5% nel 2027 e nel 2028. «Si tratterebbe di un onere tributario che ridurrebbe gli utili disponibili», avverte Rottigni, con meno risorse da destinare agli investimenti e una minore capacità di concedere finanziamenti. Ma a preoccupare l’associazione è anche la successione degli interventi fiscali. Il rischio, sostiene il direttore generale, è che le nuove imposte finiscano per comprimere le risorse necessarie a sostenere famiglie e imprese. Per questo l’Abi chiede di «evitare penalizzazioni eccessive», anche per non creare svantaggi competitivi rispetto alle banche degli altri Paesi europei.

I rischi per la cybersicurezza e gli sportelli bancari

C’è poi un altro punto della Manovra che preoccupa l’Abi. È la norma che riduce dal 90 al 30% la deducibilità ai fini Irap di alcune spese amministrative e degli ammortamenti. In sostanza, una parte maggiore dei costi sostenuti dalle banche finirebbe per essere soggetta a tassazione. Una modifica che, secondo Rottigni, potrebbe avere conseguenze anche sugli investimenti necessari a garantire il funzionamento e la sicurezza dei servizi bancari. La «penalizzazione potrebbe risultare particolarmente significativa per gli investimenti in tecnologie, infrastrutture, sicurezza fisica, cybersicurezza e innovazione», attività che l’associazione considera indispensabili per la «tutela dei clienti».

Non solo. La nuova disciplina, avverte l’Abi, «penalizzerebbe fortemente le spese connesse alla presenza territoriale delle banche tramite sportelli e uffici finanziari». In un settore che ha già ridotto negli anni la propria rete di filiali, l’aumento del peso fiscale potrebbe rendere più oneroso mantenere gli sportelli sul territorio. Si tratta, per il momento, di un rischio prospettato dall’associazione, non di un piano di chiusure annunciato dagli istituti.

Il nodo Superbonus: «Una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato»

Lo scontro si sposta poi sui crediti d’imposta del Superbonus. La Manovra prevede di distribuire in dieci rate annuali la quota di determinati crediti fiscali che le banche avrebbero potuto utilizzare nel 2027. Crediti acquistati, però, quando le scadenze erano già state stabilite dalla legge. Secondo l’Abi, la misura modificherebbe il valore economico e finanziario dei crediti acquistati e «apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato», sostiene Rottigni.

Le conseguenze, secondo l’associazione, sarebbero «rilevanti effetti negativi sui conti economici, sui patrimoni, sulla liquidità», ai quali si aggiungerebbe il costo dell’inflazione. Il denaro recuperato tra diversi anni, infatti, non ha lo stesso valore di quello disponibile oggi. È proprio su questo punto che l’Abi richiama una pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza 111 del 2024, sostenendo che la nuova norma contrasti con il principio che impedisce di incidere sul calcolo economico delle imprese «ora per allora». Una contestazione giuridica avanzata dall’associazione, sulla quale non esiste ancora una pronuncia della Consulta relativa alla Manovra 2027.

I dubbi di costituzionalità

Per Rottigni, del resto, il problema riguarda l’intero impianto delle nuove misure. «Il ripetersi e l’aggiungersi di misure rivolte prioritariamente ad alcuni settori determinerebbe forti dubbi di costituzionalità e sulla razionalità economica», avverte il direttore generale dell’Abi, richiamando i principi di uguaglianza, capacità contributiva e legittimo affidamento. Da qui la richiesta al governo di un «profondo ripensamento delle disposizioni proposte», per arrivare a un quadro normativo «proporzionato e prevedibile». L’associazione chiede anche di valutare la compatibilità delle nuove norme con la Costituzione e con le regole europee. E insiste sulla necessità di conciliare gli obiettivi di bilancio dello Stato con la capacità delle banche di continuare a finanziare l’economia.