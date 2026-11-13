Caro energia, Decreto Bollette troppo debole. L’alternativa degli operatori: «Iva al 5% su gas e luce per risparmiare fino a 380 euro»

Le prime stime sul provvedimento del governo parlano di un beneficio minimo e avvertono sui rischi di sbilanciare il mercato elettrico con i Paesi vicini, oltre alle difficoltà nei controlli

Doveva essere la risposta decisiva contro il caro energia, ma rischia di trasformarsi in una promessa mancata. Con i rincari che continuano a pesare sui portafogli degli italiani, il governo ha provato a correre ai ripari con il Decreto Bollette. Tuttavia guardando i numeri, quello che era stato pensato come uno scudo potrebbe non bastare a risolvere l’incubo di fine mese delle famiglie. Mentre si attende che l’Arera (l’Autorità per l’energia) fissi le regole pratiche per applicare un tetto al prezzo del gas, le prime simulazioni raffreddano gli entusiasmi: il risparmio reale per una famiglia tipo si aggirerebbe intorno ai 30-40 euro all’anno. Poco più di tre euro al mese, l’equivalente di un paio di caffè al bar. Una cifra quasi impercettibile di fronte agli aumenti che continuano a pesare sui conti domestici, tanto che le richieste di rateizzare le fatture sono in forte aumento. L’analisi è riportata su Repubblica.

Qual è l’alternativa al Decreto Bollette

Secondo gli addetti ai lavori, per aiutare i cittadini bisognerebbe cambiare strategia. Arte, l’associazione che riunisce i rivenditori e i trader di energia, propone di rispolverare una misura già vista dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e poi scaduta alla fine del 2023: il taglio dell’Iva. L’idea, spiegata dal portavoce Diego Pellegrino, è semplice: non toccare il prezzo dell’energia sul mercato, ma abbassare le tasse in bolletta portando l’Iva al 5% per tutte le utenze domestiche. Oggi è invece al 10% sulla luce e sale dal 10% al 22% sul gas superata una certa soglia di consumi. Secondo le stime dell’associazione, l’impatto sarebbe ben diverso rispetto al decreto attuale con «un risparmio che oscilla tra i 200 e 300 euro sulle utenze gas, in base al prezzo della materia prima, e tra i 50 e gli 84 euro per la luce» spiega Pellegrino.

Perché il taglio dell’Iva potrebbe funzionare

Il portavoce precisa anche che «imporre un tetto al gas non comporta alcun costo per lo Stato» dato che viene finanziato dagli stessi operatori e dai clienti con contratti a prezzo variabile. Al contrario, tagliare l’Iva, passando dal 10 o 22% al 5%, ha un costo per lo Stato stimato tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro. Per Arte, i fondi potrebbero arrivare dalle risorse delle quote di carbonio (gli Ets), cioè i soldi che l’Italia incassa dal meccanismo europeo pensato per penalizzare chi inquina, ma che spesso fatica a spendere.

Quali sono le conseguenze del tetto al gas

Oltre a garantire un beneficio concreto, agire sulle tasse eviterebbe una serie di complicazioni tecniche. La strada tracciata dall’esecutivo, infatti, rischia di creare effetti collaterali: un gas “più economico” potrebbe spingere i Paesi vicini a intensificare gli acquisti di elettricità dall’Italia, sbilanciando il sistema. Inoltre, resterebbe il nodo dei controlli sulle aziende: «Come verificare che lascino invariati i loro contratti a prezzo fisso e raccolgano la quota da chi ha scelto il variabile?», si chiede l’associazione.

Una misura urgente per le famiglie

Tali problemi non si verificherebbero con la proposta di Arte «perché agisce sulle tasse incassate dagli operatori e versate allo Stato, senza alterare il mercato» commenta Pellegrino al quotidiano. Con il taglio dell’Iva, infatti, basterebbe uno sconto diretto sullo scontrino fiscale delle bollette: una soluzione per evitare che, tra norme complicate e risparmi minimi, a pagare il conto più salato restino sempre i cittadini. Per Pellegrino la questione è urgente dato che «le famiglie stanno affrontando momenti di difficoltà», come dimostrato dal «numero di richieste di rateizzazione delle bollette che riceviamo, impennato negli ultimi tempi».