«Non posso insultare un partito». La rivolta dei bot sotto i post dei politici italiani

Dopo i guasti di Microsoft e OpenAI, sui profili di Salvini, di esponenti FdI e Pd sono spuntati messaggi di profili hackerati

Una rivolta degli agenti Ai che governano eserciti di bot pronti ad interagire via social sotto post di esponenti politici. Ci sarebbe questo dietro una serie di messaggi-fotocopia da account sospetti apparsi sotto le pagine social di alcuni politici come Salvini, Fidanza (FdI) e Nardella (Pd). «Non posso scrivere insulti contro uno specifico partito», si legge in uno dei post. Oppure: «Non posso scrivere un messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa».

Il corto circuito dei sistemi Ai dietro i messaggi fotocopia

Il fenomeno, definito da Repubblica, come una vera e propria «rivolta dei bot contro i politici», sarebbe riconducibile a una serie di account sospetti e automatizzati. Secondo le prime ricostruzioni, la diffusione dei messaggi potrebbe essere collegata anche ai recenti malfunzionamenti che hanno interessato Microsoft e alcuni sistemi di intelligenza artificiale, tra cui quelli di OpenAI e Anthropic. In particolare, i bot avrebbero pubblicato per errore le risposte generate dalle piattaforme Ai, rendendo evidente la possibile natura automatizzata delle attività.

Lo scontro politico: le accuse di Salvini e Borghi

La vicenda ha inevitabilmente alimentato le polemiche politiche. Il vicepremier e leader della Lega Salvini ha denunciato comportamenti sospetti sui social, sottolineando come alcuni profili falsi avrebbero pubblicato insulti sulle pagine del suo partito e messaggi elogiativi su quelle del Pd. «Vediamo chi c’è dietro. Voglio che siano le forze dell’ordine a capire», ha dichiarato Salvini, aggiungendo con ironia: «Spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi».

Ancora più netta la posizione del senatore leghista Claudio Borghi, secondo cui il malfunzionamento avrebbe permesso di portare alla luce un fenomeno già sospettato da tempo. «È bastato un malfunzionamento per scoprire che, invece degli hacker russi, ci sono italianissimi personaggi a inquinare il dibattito politico con schiere di bot addestrati per attaccare, guarda caso, la Lega e Salvini», ha affermato. Borghi ha inoltre ipotizzato l’esistenza di strutture informatiche riconducibili ad ambienti politici italiani ed europei, chiamando in causa Pd, Movimento 5 Stelle e Unione europea.

Bonelli chiede un’indagine, Piccolotti: «Serve una par condicio digitale»

Anche Alleanza Verdi e Sinistra chiede che venga fatta piena luce sull’accaduto. Bonelli ha raccontato di essere da tempo bersaglio di commenti minacciosi e offensivi sui propri profili social e ha sollecitato un’indagine della magistratura sulle reti di account automatizzati che utilizzerebbero l’intelligenza artificiale per influenzare il confronto politico. «Chi sono i mandanti? Chi utilizza questi bot in maniera così massiccia e con quali soldi? E perché proprio alla vigilia delle elezioni?», si è domandato Bonelli, evidenziando come la questione riguardi direttamente la qualità e la tenuta del sistema democratico.

Si unisce all’appello anche Elisabetta Piccolotti: «Non accettiamo che anche la prossima campagna elettorale si svolga in un mare di immondizia», servono «norme tese ad assicurare una par condicio digitale per le prossime elezioni: le piattaforme vanno obbligate a cancellare o sterilizzare i bot, i contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale vanno resi chiaramente identificabili, le operazioni dall’estero vanno fermate e il regolamento europeo sulla pubblicità politica deve essere attuato individuando l’agenzia deputata ai controlli e alle sanzioni».

La spiegazione dell’esperto

Dietro i messaggi comparsi sui profili social dei politici potrebbe esserci il malfunzionamento di una rete di bot automatizzati, alimentata da modelli di intelligenza artificiale (LLM). Il sistema, invece di pubblicare i commenti programmati, avrebbe diffuso per errore le risposte con cui l’IA rifiutava di generare determinati contenuti. Queste reti gestiscono centinaia di account falsi e utilizzano le API per collegarsi a modelli generativi, come quelli di OpenAI e Anthropic, producendo commenti diversi per tentare di aggirare i filtri antispam di Meta.

Secondo Alessandro Orlowski, esperto di cybersecurity, intervistato da Adnkronos, il collegamento con il recente malfunzionamento di Microsoft 365 sarebbe debole, salvo un eventuale utilizzo della piattaforma per gestire le istruzioni impartite ai modelli. L’ipotesi più plausibile riguarda invece un aggiornamento delle API: i gestori dei bot avrebbero continuato a utilizzare vecchie chiavi di accesso, mentre i modelli di intelligenza artificiale venivano sostituiti con versioni più recenti e dotate di sistemi di sicurezza più rigidi. I nuovi modelli, infatti, possono rifiutare richieste che in precedenza venivano soddisfatte. «Sembra la tipica conseguenza dell’upgrade di un servizio API, dove le vecchie versioni più permissive sono state aggiornate», conclude Orlowski.

Foto copertina: PEXELS/COTTON STUDIO