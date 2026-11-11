Gli italiani si fidano sempre meno dei media e usano sempre di più l’AI: «Ma il rischio è di trovare notizie false»

Dalle ricerche presentate al Brand Journalism Festival emerge un Italia sempre più diffidente verso la qualità delle notizie, meno abituato a confrontare le fonti e critico nei confronti del linguaggio della politica

Sono il 65% gli italiani che dichiarano di aver perso fiducia nei media negli ultimi cinque anni. Un dato stabile rispetto al 2025, ma che conferma una crescente diffidenza nei confronti dei mezzi di informazione. A cambiare sono anche le abitudini degli italiani, soprattutto con la diffusione dell’intelligenza artificiale: più della metà degli intervistati afferma infatti di leggere meno articoli grazie alle risposte automatiche dell’IA o di confrontare meno fonti. È quello che emerge da una nuova ricerca sullo stato dell’informazione in Italia, realizzata da Ipsos Doxa su un campione di 1.600 intervistati e presentata ieri a Milano in occasione della terza edizione del Brand Journalism Festival. Una crisi di fiducia che non è solo dovuta alla credibilità dei media, ma come spiega a Open Ilario Vallifuoco, CEO di Social Reporters e ideatore del Festival anche di una tendenza italiana. «Gli italiani tendono a informarsi e a credere a quello che vogliono sentirsi dire», spiega. Il rischio, secondo Vallifuoco, è che le persone si chiudano sempre più nelle proprie bolle, evitando il confronto con chi la pensa in modo diverso.

Come si informano gli italiani e la perdita di fiducia nei media

A perdere più credibilità rispetto al 2025 sono soprattutto i media tradizionali. La fiducia nella televisione ha perso 10 punti rispetto al 2025, quella nella radio 16, nei quotidiani cartacei il 14 e in quelli online il 12. Ma nonostante siano proprio i media tradizionali ad aver registrato il calo maggiore, continuano a essere le principali fonti attraverso cui gli italiani si informano. In testa ci sono infatti i giornali cartacei e la televisione, mentre i social media restano al terzo posto. Un rapporto quindi sempre più contraddittorio: gli italiani continuano a informarsi attraverso gli stessi mezzi di cui si fidano sempre meno. A preoccupare è anche la crescente diffidenza verso la qualità delle notizie. Il 57% degli intervistati ritiene che le informazioni siano spesso distorte intenzionalmente per sviare i cittadini, mentre il 44% dichiara di fidarsi maggiormente di fonti e opinionisti che condividono le proprie idee. Non si tratta quindi soltanto di una perdita di fiducia nei media, ma anche di una tendenza a dare maggiore credito alle informazioni che confermano le proprie convinzioni.

L’intelligenza artificiale cambia il modo di informarsi

A cambiare il modo di informarsi è anche la diffusione dell’intelligenza artificiale, soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo i dati dell’Osservatorio GenerationShip 2026 di Changes Unipol, presentati sempre durante il Festival, il 96% dei giovani utilizza strumenti di AI per diverse attività, contro l’84% degli adulti. Ma se da un lato questi strumenti permettono di accedere più facilmente alle informazioni, dall’altro rischiano di ridurre il ricorso alle fonti originali. Tra i giovani che utilizzano l’AI per informarsi, il 60% dichiara di approfondire temi che altrimenti avrebbe trascurato, ma più della metà afferma di leggere meno articoli e di confrontare meno fonti grazie alle sintesi generate automaticamente. Resta poi il problema della verifica delle informazioni perché anche se il 72% dichiara di controllare le risposte dell’intelligenza artificiale quando deve prendere decisioni importanti, il 52% ammette di non farlo.

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«Il rischio di informarsi con l’intelligenza artificiale è di trovare notizie non filtrate, poco verificate, addirittura false», avverte Vallifuoco. Per questo sostiene che sia fondamentale che i cittadini siano consapevoli tanto delle opportunità quanto dei limiti di questi strumenti. E proprio in questo contesto il giornalismo assume una responsabilità ancora maggiore dove «Il ruolo del giornalista diventa un ruolo sentinella, di presidio e di filtro».

Come viene percepita la comunicazione politica italiana

La ricerca fotografa anche un Paese sempre più distante tra quelli che gli italiani considerano i principali problemi del Paese e i temi su cui si concentra la comunicazione politica. Alla domanda su chi siano i veri nemici dell’Italia, le risposte più frequenti sono le mafie, gli evasori fiscali e i politici. Una visione che si scontra con quelli che, secondo gli intervistati, sono invece i principali bersagli della comunicazione dei leader politici italiani: immigrazione, magistrati e Unione europea. Secondo Vallifuoco, questa differenza è legata alla ricerca di consenso attraverso temi capaci di attirare maggiormente l’attenzione. «Penso che i politici utilizzino una tecnica della distrazione, cercando di parlare di temi più allarmistici e sensazionalistici, e non prioritari, perché possono portare più voti e catalizzare l’attenzione», spiega. A suo parere, il dibattito dovrebbe concentrarsi maggiormente su sanità, salari, costo dell’energia e clima, «sono queste le grandi priorità urgenti di questo Paese», spiega. Ed è proprio questa ricerca dell’attenzione a scontrarsi con il tipo di comunicazione che gli italiani dichiarano di volere dai propri rappresentanti. Per il 79% degli intervistati, infatti, dire la verità è più importante che convincere, mentre il 76% ritiene che un politico debba essere giudicato anche per le conseguenze che le sue parole possono avere sulle persone comuni.