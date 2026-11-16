Borsellino, l’ex capo della polizia De Gennaro indagato per depistaggio. La procura cerca l’agenda rossa del magistrato

Secondo i pm di Caltanissetta, avrebbe cercato di impedire al pentito Salvatore Contorno di parlare con i magistrati e fatto nascondere documenti sul suo arresto nel 1989. Nei giorni scorsi le perquisizioni dei carabinieri del Ros

L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. La Procura di Caltanissetta gli ha notificato un avviso di garanzia, dopo le perquisizioni eseguite il 12 novembre dai carabinieri del Ros in alcuni locali nella sua disponibilità. Secondo i magistrati, De Gennaro avrebbe cercato di impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni agli inquirenti e di nascondere documenti relativi al suo arresto nel 1989.

Le accuse a De Gennaro e il ruolo dei collaboratori

L’inchiesta è coordinata dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Nei giorni scorsi il Ros ha eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, che hanno riguardato anche persone vicine a De Gennaro. Tra queste Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore. Secondo l’ipotesi della Procura, l’ex capo della Polizia si sarebbe servito di entrambi per impedire a Contorno di parlare con i magistrati.

Un secondo filone riguarda invece Donatella Peruzzi, collaboratrice di De Gennaro in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Attraverso di lei, secondo gli inquirenti, l’ex capo della Polizia avrebbe fatto occultare documentazione relativa, tra le altre cose, all’arresto di Contorno in Sicilia. Una parte delle carte sarebbe stata successivamente recuperata dagli investigatori. Nella nota diffusa dopo le perquisizioni, la Procura aveva parlato di una «apparentemente ingiustificata preoccupazione» di De Gennaro per le indagini, emersa già dopo gli accertamenti condotti nel settembre 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo.

Le intercettazioni: «Io ormai ho distrutto tutto»

Al centro degli accertamenti ci sono anche alcune conversazioni intercettate dai carabinieri del Ros. Come riportato da Repubblica, parlando della documentazione riguardante La Barbera, De Gennaro avrebbe detto: «Io ormai ho distrutto tutto». La sua collaboratrice Donatella Peruzzi avrebbe risposto: «No, io tutto».

In un altro colloquio, l’ex capo della Polizia avrebbe raccontato di aver consegnato al figlio un hard disk e di aver acquistato un computer per leggerne il contenuto senza utilizzare i propri dispositivi, per timore di lasciare tracce. Un secondo hard disk sarebbe stato affidato a Carnicelli.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quali documenti siano stati conservati, spostati o eventualmente distrutti. Le conversazioni sono tra gli elementi su cui si fondano i sospetti della Procura, ma il contenuto delle carte e la loro eventuale rilevanza penale restano da accertare.

Chi è Salvatore Contorno e perché il suo arresto nel 1989 è importante

Per comprendere il nuovo filone dell’inchiesta bisogna tornare al 26 maggio 1989, quando Salvatore Contorno, mafioso diventato collaboratore di giustizia, venne arrestato a San Nicola l’Arena, nel Palermitano, dopo essere rientrato in Sicilia dagli Stati Uniti. L’operazione fu condotta dalla Squadra mobile di Palermo, allora diretta da Arnaldo La Barbera. A gestire il pentito era invece il Nucleo centrale anticrimine della Polizia, guidato all’epoca da De Gennaro. Secondo la Procura di Caltanissetta, le circostanze di quell’arresto non sono mai state del tutto chiarite. È anche per questo che gli inquirenti intendono ascoltare Contorno e ricostruire i rapporti tra i funzionari di polizia.

I magistrati stanno tornando a esaminare anche altri episodi del 1989, dalle lettere anonime del cosiddetto «Corvo di Palermo», che presero di mira Giovanni Falcone, al fallito attentato contro il magistrato all’Addaura. Vicende che, secondo gli inquirenti, potrebbero aiutare a ricostruire il contesto precedente alle stragi mafiose del 1992.

Il depistaggio sulla strage di via D’Amelio e l’agenda rossa scomparsa

L’obiettivo della nuova inchiesta è capire se dietro il depistaggio delle indagini sulla morte di Paolo Borsellino vi siano state anche responsabilità di esponenti degli apparati istituzionali a livelli superiori rispetto ad Arnaldo La Barbera, considerato il principale artefice della falsa pista investigativa costruita dopo l’attentato.

Quella ricostruzione si basava soprattutto sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, un falso pentito che accusò persone estranee alla strage, portando a condanne ingiuste. Le sue dichiarazioni furono successivamente smentite, anche grazie alle rivelazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza.

Resta poi il mistero dell’agenda rossa di Borsellino, scomparsa dopo l’esplosione dell’autobomba che il 19 luglio 1992 uccise il magistrato e cinque agenti della sua scorta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la borsa del giudice finì nell’ufficio di La Barbera senza che venisse inizialmente redatto un verbale. L’agenda, che secondo le testimonianze dei familiari Borsellino portava con sé, non è mai stata ritrovata.

Nel settembre 2026 la Cassazione ha intanto reso definitiva la prescrizione del reato di calunnia per tre ex poliziotti del gruppo investigativo guidato da La Barbera: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Erano accusati di aver contribuito alla costruzione delle false dichiarazioni che avevano sviato le indagini. Ora la Procura di Caltanissetta sta cercando di chiarire se il depistaggio abbia coinvolto altre figure istituzionali e quale ruolo possano aver avuto nella scomparsa di documenti e informazioni.