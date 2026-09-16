Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCorte di CassazioneInchiestePaolo BorsellinoPoliziaPrescrizioneStrage di via D'Amelio

Strage via D’Amelio, la Cassazione conferma la prescrizione per i tre poliziotti accusati di depistaggio

16 Settembre 2026 - 22:25 Stefania Carboni
strage via d'amelio
strage via d'amelio
Cessa così il procedimento per calunnia in concorso a carico di Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex membri del gruppo d'indagine guidato da Arnaldo La Barbera
Google Preferred Site

Diventa definitiva la prescrizione per i tre ex appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nel processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.

La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati sia dalla Procura generale di Caltanissetta sia dalle difese, accogliendo le richieste del Procuratore generale di legittimità e confermando integralmente la sentenza di secondo grado emessa nel giugno 2024. Gli imputati — Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo — facevano parte del gruppo investigativo “Falcon-Borsellino” guidato da Arnaldo La Barbera ed erano accusati di concorso in calunnia.







Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lady Lavitola: la denuncia per maltrattamenti e il messaggio a Ranucci: «I figli non si toccano»

2.

Rischio salmonella, maxi ritiro di uova dai supermercati: marchi e lotti coinvolti

3.

Gabriella Querino: ritrovato il corpo della ragazza dispersa dopo l’incidente a Venezia

4.

Clima, l’Italia potrebbe non avere il classico inverno freddo. Le anomalie de El Niño per i prossimi mesi

5.

L’appello di Gino Cecchettin a Filippo Turetta: «Se volesse dare un senso alla sua vita potrebbe parlare delle emozioni che non ha saputo gestire»