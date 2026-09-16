Strage via D’Amelio, la Cassazione conferma la prescrizione per i tre poliziotti accusati di depistaggio
Diventa definitiva la prescrizione per i tre ex appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nel processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.
La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati sia dalla Procura generale di Caltanissetta sia dalle difese, accogliendo le richieste del Procuratore generale di legittimità e confermando integralmente la sentenza di secondo grado emessa nel giugno 2024. Gli imputati — Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo — facevano parte del gruppo investigativo “Falcon-Borsellino” guidato da Arnaldo La Barbera ed erano accusati di concorso in calunnia.