Strage via D’Amelio, la Cassazione conferma la prescrizione per i tre poliziotti accusati di depistaggio

Cessa così il procedimento per calunnia in concorso a carico di Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex membri del gruppo d'indagine guidato da Arnaldo La Barbera

Diventa definitiva la prescrizione per i tre ex appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nel processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.

La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati sia dalla Procura generale di Caltanissetta sia dalle difese, accogliendo le richieste del Procuratore generale di legittimità e confermando integralmente la sentenza di secondo grado emessa nel giugno 2024. Gli imputati — Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo — facevano parte del gruppo investigativo “Falcon-Borsellino” guidato da Arnaldo La Barbera ed erano accusati di concorso in calunnia.















