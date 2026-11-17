L'indagine che ha portato all'amministrazione giudiziaria dell'istituto di credito online. I soldi nascosti e messi al sicuro, l'operatività aziendale e le cripto-attività sotto la lente

17 milioni e 227 mila euro entrati e usciti dai conti di Revolut. Tra giroconti a società cartiere, controparti e causali generiche. E nemmeno un alert antiriciclaggio. Questa è una delle operazioni che ha portato all’amministrazione giudiziaria per la banca online. Insieme alla segnalazione di 24 correntisti milanesi sulla cui operatività anomala da gennaio 2023 a luglio 2024 erano arrivate 112 segnalazioni sospette da altre banche. Ma nessuna dall’istituto di credito digitale. Tutti casi che secondo la procura di Milano sono indicativi della «inidoneità» in Revolut «dei presidii concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti». Con risultati potenzialmente disastrosi.

Revolut e l’antiriclaggio

Il Corriere della Sera racconta anche un altro episodio che riguarda un altro procedimento penale su 22 indagati per frode fiscale sui metalli. Revolut aveva in pancia 16 conti di società collegate agli indagati. E anche qui nessuna segnalazione, a fronte delle 107 delle altre banche. Tra i sei milioni di correntisti c’erano anche Samuele Calamucci, quello dell’inchiesta su Equalize, o Massimo Ponzoni, imprenditore finanziato da Banca Progetto. Oltre a Saverio Pintaudi, commercialista primo tra gli arrestati dell’inchiesta Hydra. Il conto totale delle operazioni anomale oscilla tra i 40 e i 70 milioni.

I 4 milioni spariti

Il pm Paolo Storari ha individuato una serie di casistiche che sono indicative della «inidoneità» in Revolut «dei presidii concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti». Tra questi l’episodio del 7 novembre 2023. Quattro destinatari di un sequestro giudiziario preventivo hanno fatto in tempo a far sparire 3 milioni e 800 mila euro. La circostanza è emersa solo nel giugno 2025, quando la confisca è diventata definitiva.

Soldi nascosti e messi al sicuro

Tra i nomi c’è quello di Massimo Di Credico. Accusato di aver messo in piedi una rete di società utilizzate per frodi fiscali e riciclaggio. Dalle indagini è emerso «l’impiego di rapporti accesi in Revolut», sia a nome suo che di persone a lui collegate. Scavando, si è scoperto che «sedici conti avrebbero ricevuto somme da società riconducibili al principale indagato». Per questo ai manager della banca viene oggi contestato «un contributo agevolatore concreto», per quanto colposo e non doloso.

Cosa succede ai conti

Ma ora cosa succede ai conti correnti? Il provvedimento del tribunale non ha conseguenze su risparmi e depositi. «Possiamo confermare che i nostri servizi bancari al dettaglio e commerciali in Italia continuano a funzionare normalmente senza alcuna interruzione per i nostri clienti», ha spiegato ieri un portavoce di Revolut. I clienti italiani che hanno ancora l’Iban lituano non avranno problemi. Non potranno accedere ad alcuni prodotti offerti dalla filiale italiana, ma questo accadeva anche prima. La vigilanza spetta alla Bce e alla Banca di Lituania.

Da quando Revolut ha aperto la sua succursale a Milano, nel novembre 2024, la Banca d’Italia vigila sul rispetto delle normative nazionali in materia di trasparenza bancaria, correttezza nei confronti della clientela e adeguamento alle regole antiriciclaggio sul territorio nazionale. L’amministrazione giudiziaria decisa ieri dalla Procura di Milano riguarderebbe indagini aperte prima del 2025.

Bankitalia

Anche gli ispettori di Banca d’Italia hanno in corso un’ispezione presso la succursale italiana. E quest’estate l’Unità di informazione finanziaria (Uif), costituita presso la Banca d’Italia ma indipendente, ha svolto un’ispezione che si è conclusa con un rapporto «che dovrebbe essere consegnato a breve», spiegano fonti vicine a Via Nazionale, precisando che l’ispezione non è collegata all’inchiesta della magistratura milanese.

L’operatività di Revolut e le criptovalute

Come ricorda anche il provvedimento del tribunale Revolut fino al 18 novembre 2024 operava in Italia attraverso la capogruppo lituana in regime di libera prestazione di servizi, sottoposta al controllo delle autorità del paese baltico. Sul mercato delle criptovalute si muoveva attraverso un Vasp, un prestatore di servizi per le cripto registrato in Italia presso il registro detenuto dall’Oam e quindi controllabile dalla Guardia di Finanza. I Vasp, che oggi non esistono più, dovevano segnalare le operazioni sospette (Sos) alla Uif. L’Unità nel suo rapporto annuale aveva evidenziato un aumentato del numero di Sos da parte delle banche digitali. Nel caso di Revolut, secondo i giudici milanesi, queste segnalazioni non risulterebbero effettuate, pur in presenza di operatività anomale dei clienti.