Revolut commissariata in Italia: «Rapporti con indagati per riciclaggio». Cosa succede ai conti dei clienti

Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno della succursale. Secondo la Procura, le carenze nei controlli della banca digitale avrebbero agevolato operazioni sospette riconducibili anche a persone vicine alla criminalità organizzata. La società non è indagata e rassicura i clienti: «I servizi continueranno senza interruzioni»

Altre banche segnalavano operazioni sospette, Revolut no. Per questo, il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno della filiale italiana. Secondo gli investigatori, le carenze nei sistemi antiriciclaggio avrebbero permesso a persone indagate o condannate per gravi reati, anche di mafia, di movimentare e nascondere ingenti somme di denaro. Nel mirino sono finite operazioni per 76,5 milioni di euro che, secondo la Procura, avrebbero potuto essere intercettate con controlli adeguati. La misura riguarda la succursale italiana dell’istituto con sede in Lituania, che non risulta indagato.

Come è nata l’inchiesta su Revolut

Le indagini, coordinate dal pm Paolo Storari e condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano, sono partite da due attività investigative. La prima è un’ispezione antiriciclaggio su una società del gruppo Revolut che si occupa di criptovalute. Durante i controlli sono state contestate all’operatore oltre un milione di violazioni relative alla verifica dell’identità dei clienti e alla conservazione dei loro dati, oltre a numerose mancate segnalazioni di operazioni sospette.

Il secondo filone riguarda invece un’inchiesta per frode fiscale, sempre a Milano, nella quale era emerso che alcuni conti aperti presso Revolut erano stati utilizzati per commettere reati tributari. Da questi accertamenti gli investigatori hanno approfondito i rapporti tra la banca e alcuni dei suoi clienti, scoprendo che tra i correntisti figuravano persone già coinvolte in procedimenti penali per riciclaggio o reati fiscali.

Ti potrebbe interessare Tilt del cloud di Google in Europa: banche e aziende bloccate per un guasto nel data center di Londra. Revolut down

I conti sospetti, i legami con la ‘ndrangheta e i milioni sfuggiti ai sequestri

Esaminando le posizioni di 24 clienti residenti nel territorio milanese e coinvolti in procedimenti penali, gli investigatori hanno riscontrato una prima anomalia. Come ricostruisce il Corriere della Sera, tra gennaio 2023 e luglio 2024 altri istituti bancari avevano trasmesso 112 segnalazioni di operazioni sospette relative a queste persone. Revolut, invece, non ne aveva inviata nessuna.

Le verifiche hanno fatto emergere anche movimentazioni riconducibili a società legate a tre indagati vicini alla cosca della ‘ndrangheta Farao-Marincola. Altri conti erano invece collegati a persone finite nella recente inchiesta milanese sulla cosiddetta «banca occulta» delle mafie, un sistema attraverso il quale, secondo gli inquirenti, venivano riciclati proventi illeciti.

Un altro episodio risale a novembre 2023. Quattro persone destinatarie di un sequestro preventivo erano riuscite a far sparire 3,8 milioni di euro. Soltanto nel giugno 2025 gli investigatori avrebbero scoperto che quelle persone erano anche titolari di conti Revolut. La mancata individuazione tempestiva dei rapporti bancari avrebbe ostacolato le attività di sequestro. Secondo la Procura, l’inadeguatezza dei controlli avrebbe consentito di movimentare e sottrarre alla tempestiva individuazione oltre 4,6 milioni di euro interessati da misure cautelari patrimoniali.

Il quadro complessivo è ancora più ampio. Il procuratore di Milano Marcello Viola parla di un «modello gestionale stabile» che avrebbe agevolato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro. Movimentazioni che, secondo gli inquirenti, avrebbero potuto essere individuate attraverso una corretta applicazione delle norme antiriciclaggio.

Cosa succede ai conti Revolut: la risposta della banca

L’amministrazione giudiziaria durerà un anno. I due professionisti nominati dal Tribunale di Milano, l’avvocata Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini, affiancheranno i vertici di Revolut per verificare e correggere le carenze emerse nei sistemi di controllo. L’udienza è stata fissata per il 25 febbraio 2027. La misura, prevista dal Codice antimafia, non comporta l’accertamento di una responsabilità penale della banca, né il blocco delle attività. L’obiettivo è impedire che le carenze organizzative continuino ad agevolare eventuali condotte illecite.

Revolut, intanto, assicura la piena collaborazione con gli inquirenti. «Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane», ha dichiarato un portavoce. La società precisa inoltre che, pur non potendo commentare i singoli conti e i procedimenti in corso, «i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti».