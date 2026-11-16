Napoleone, Mussolini e quell’icona con la scritta in romanesco sfuggita alla loro distruzione – Il video

Conservata in una chiesa moderna di Roma, ha attraversato 5 secoli da quando la espose un frate eremita. Protetta da tre Papi, indenne da due invasioni francesi, dal fuoco di Garibaldi e dalla demolizione nel ventennio

“Facemo bene adesso chavemo tempo”. Un’iscrizione in un a chiesa di Roma. Non è in latino, non è in italiano. È in romanesco. Ha una storia lunga 5 secoli. Ha resistito a Napoleone Bonaparte, a suo nipote Napoleone III, a Giuseppe Garibaldi e perfino a Benito Mussolini. Come? Ecco la storia.

Il primo miracolo della Madonna arrivata da Gerusalemme

Quella scritta in romanesco è in una cappella del santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, costruito nel 1941. Sotto l’iscrizione c’è una antica icona di una Madonna con il bambino: è la Madonna delle Grazie. Fu donata a Gerusalemme nel 1587 a un frate eremita calabrese, Albenzio De Rossi. Nel viaggio di ritorno il frate rischiò di naufragare per una terribile tempesta. Alzò l’icona della Madonna e le acque si calmarono subito: fu il primo miracolo. Tornato a Roma Albenzio ottenne da Papa Sisto V di costruire all’entrata di Porta Angelica in Vaticano un ospizio per i pellegrini, dove tutti i giorni il frate ripeteva quel motto romanesco che era la sua pastorale: “Facemo bene adesso chavemo tempo”.

Quando le truppe di Napoleone non rubarono l’icona

Prima di morire Albenzio mise l’icona all’interno di una piccola cappella, divenuta poi la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Porta Angelica. Per secoli mèta dei pellegrini. Poi arrivò Napoleone Bonaparte, con le sue truppe ad assediare lo Stato pontificio. Nel febbraio 1798 entrarono da Porta Angelica per catturare e deporre papa Pio VI e derubarono quella chiesa. Di tutto, ma non di quella icona con la sua scritta. Il 30 aprile 1849 arrivarono ancora le truppe francesi di Napoleone III, ma a Porta Angelica furono sconfitte da Giuseppe Garibaldi.

Il rione Prati e il palazzone razionalista voluto da Mussolini

Nel 1888 la Porta fu abbattuta per costruire il rione Prati e aprire l’attuale piazza del Risorgimento. Ne resta oggi qualche frammento lungo le mura Leonine. La Chiesa della Madonna delle Grazie restò lì con la sua icona, ma fra il 1936 e il 1939 fu abbattuta nei lavori per creare via della Conciliazione da Benito Mussolini in base ai Patti Lateranensi sottoscritti da papa Pio XI, il terzo Papa di questa lunga storia. Al posto del santuario sorse un palazzone razionalista, su un muro il mosaico che ritraeva l’icona miracolosa, raccontandone la storia. Si può vedere oggi in via di Porta Angelica, quasi all’angolo con piazza Risorgimento.



Dalla demolizione dell’antica chiesa furono salvate l’icona e l’antica iscrizione del motto di Fra’ Albenzio. Portate nella nuova chiesa di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, consacrata nel 1941, come riporta una scritta sulla facciata. Al suo interno la Madonnina miracolosa, sopravvissuta ai secoli, a Napoleone, a suo nipote, alle camicie rosse di Giuseppe Garibaldi e al Duce. Il suo vero miracolo.