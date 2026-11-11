L'Assunzione della Vergine del Tintoretto esposta al Terminal 1 aeroporto di Fiumicino, lo speciale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2026 Un capolavoro del Rinascimento italiano entra nel cuore dell’aeroporto di Roma Fiumicino. È stata inaugurata oggi, nella “Piazza” del Terminal 1 Partenze del Leonardo da Vinci, l’esposizione dell’“Assunzione della Vergine” realizzata da Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, e appartenente al Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno. Alla cerimonia – conclusa dall’intervento della Sottosegretaria all’Interno On. Wanda Ferro – hanno preso parte, oltre ai vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Fiumicino Vincenzo D’Intino, il Direttore Generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura Fabrizio Magani, lo storico dell’arte Claudio Strinati, il Delegato Patriarcale per i Beni Culturali e l’edilizia di culto Don Gianmatteo Caputo e il Rettore della Chiesa di Santa Maria Assunta Padre Alessandro Piazzesi. Tra i presenti il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno Rosanna Rabuano e il Direttore centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto (FEC) Alessandro Tortorella. Lo svelamento del dipinto, accompagnato da un’esibizione musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha segnato l’apertura al pubblico dell’esposizione resa possibile grazie alla consolidata collaborazione tra il FEC e Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys. L’iniziativa rinnova il loro impegno condiviso per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale, offrendo a viaggiatori provenienti da tutto il mondo l’opportunità di ammirare un capolavoro del Cinquecento al di fuori dei tradizionali circuiti museali, in uno scalo che nel 2025 ha accolto oltre 51 milioni di passeggeri. Realizzata tra il 1554 e il 1555 per l’altare maggiore della chiesa dei Crociferi di Venezia e successivamente collocata nella chiesa di Santa Maria Assunta, detta “dei Gesuiti”, l’opera rappresenta una delle testimonianze più significative della stagione artistica in cui Tintoretto sperimentò un linguaggio pittorico vicino a quello di Paolo Veronese. La tela si distingue per la luminosità dei colori, il dinamismo della composizione e la forza espressiva delle figure: la Vergine ascende verso il cielo circondata da angeli e cherubini, mentre gli Apostoli, raccolti intorno al sepolcro vuoto, assistono all’evento con gesti di stupore e partecipazione. "Vogliamo che Roma Fiumicino sia una grande vetrina dell’Italia nel mondo: un’infrastruttura strategica capace di coniugare eccellenza operativa e valorizzazione di ciò che rende il nostro Paese unico e riconoscibile a livello internazionale, il suo straordinario patrimonio di arte, cultura e bellezza. Accogliere per la prima volta in un aeroporto un capolavoro di Tintoretto, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Fondo Edifici di Culto, è per noi un grande onore e un’opportunità concreta per avvicinare milioni di viaggiatori alla grande tradizione artistica italiana. Crediamo che Fiumicino possa svolgere un ruolo importante nel rafforzare il posizionamento e l’attrattività del Paese, trasformando la propria dimensione internazionale in una piattaforma di promozione della bellezza italiana nel mondo. Per ADR, arricchire l’esperienza di viaggio significa anche assumersi questa responsabilità: rendere il patrimonio artistico parte integrante dell’identità del nostro aeroporto. Una visione coerente con la strategia del Gruppo Mundys, che riconosce all’arte un ruolo centrale nella creazione di valore sociale, come strumento di inclusione e risorsa a supporto dei percorsi terapeutici delle persone con fragilità, anche attraverso l’impegno della Fondazione Unhate", ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev