La lettera dello studio legale della Divina dopo le critiche al video sulle gare con quaranta di febbre: «È un messaggio sbagliato perché si rischiano conseguenze. Magari uno può avere un’infezione grave»

Il 10 di novembre l’infettivologo Matteo Bassetti ha ricevuto una lettera dallo studio legale Munari & Partners. Per conto di Federica Pellegrini e di Fede Academy. In un video dello scorso 15 ottobre la Divina nuotatrice spiegava: «Se la sera prima vi viene un mal di pancia, il giorno dopo non gareggiate? Sì, gareggiamo anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con quaranta di febbre, con una spalla che non girava…». E Bassetti aveva risposto: «Gareggiare con la febbre a quaranta è un messaggio sbagliato perché si rischiano conseguenze. Magari uno può avere un’infezione grave e quindi gareggiare lo stesso vuol dire davvero sottoporre il proprio corpo a uno sforzo enorme, rischiando la vita».

La lite tra Pellegrini e Bassetti

Proprio la risposta di Bassetti ha innescato la replica di Pellegrini. Bassetti aveva ripetuto le stesse parole a Il Colibrì, il programma che Giovanni Terzi conduce con Gabriele Parpiglia su San Marino RTV. Ricordando che mesi prima il marito di Federica Matteo Giunta aveva criticato i genitori che mandano i figli con la febbre all’asilo. Insomma, «due pesi e due misure» secondo l’infettivologo. Il seguito lo ha raccontato Selvaggia Lucarelli su Substack: al medico è arrivata una lettera con diffida «a cessare il travisamento e la diffusione di ricostruzioni ritenute fuorvianti del messaggio dell’ex nuotatrice e dell’attività della società».

Gli avvocati

Secondo gli avvocati Federica Pellegrini ha raccontato «una propria esperienza»; quello del marito un’altra, «una critica ai genitori». Sovrapporli è «strumentale». Di qui la richiesta a Bassetti: «Rimuova tutti i contenuti dai suoi social». Al Corriere, l’infettivologo dice: «La diffida? Sono allibito, non ho insultato nessuno». E i suoi legali contrattaccano: «Era diritto di critica, se si insisterà con la richiesta di rimozione, il nostro assistito si tutelerà».