Iniziata come una sistemazione temporanea la struttura era diventata "la casa" della coppia per tre anni: con contratti transitori e pagamenti regolari con tariffe simili a quelle turistiche

Un bed & breakfast di lusso nel centro storico di Bologna, pensato per soggiorni brevi o di lavoro, si è trasformato per oltre tre anni nella vera e propria casa di una coppia italiana. Quando però, lo scorso settembre, i gestori hanno disattivato i codici d’ingresso lasciando i due conviventi fuori dalla porta, la vicenda è approdata in tribunale, concludendosi con un provvedimento cautelare che per il momento dà ragione agli inquilini: non trattandosi di “turisti qualunque”, hanno diritto a restare nell’appartamento.

Da una settimana a tre anni

Tutto ha inizio nel 2023, quando la coppia – priva di altre soluzioni abitative – prenota online per una sola settimana la residenza ricettiva nella zona di piazza Trento e Trieste, a ridosso delle mura. Quella permanenza inizialmente transitoria viene però rinnovata di volta in volta: prima per un paio di settimane, poi per alcuni mesi, fino a protrarsi ininterrottamente per oltre tre anni, sempre attraverso formule temporanee e pagando regolarmente tariffe assimilabili a quelle turistiche. Nonostante il regolamento della struttura prevedesse procedure formali di check-in e check-out, i due non hanno mai lasciato l’alloggio, consolidando nel tempo una routine del tutto domestica: disponevano di un posto auto dedicato proprio davanti all’edificio, possedevano credenziali d’accesso autonome e ricevevano regolarmente posta e pacchi a quell’indirizzo. Il caso è ricostruito oggi su Repubblica Bologna.

I pagamenti in regola

Come spiegato da Laura Cervellati, legale esperta in diritto immobiliare che assiste i ricorrenti, la coppia ha sempre onorato i pagamenti dell’affitto breve, rimandando il trasloco per diverse vicende legate alla sfera privata e sanitaria. L’equilibrio si è spezzato il 5 settembre 2026: rientrando nell’appartamento, i due hanno scoperto che la combinazione numerica non apriva più il cancello automatico d’ingresso e che, nonostante il caldo estivo, erano stati disattivati anche i climatizzatori. La direzione del B&B si è giustificata sostenendo che i codici fossero semplicemente “scaduti” come previsto dal regolamento interno.

La versione dell’host

Di fronte al ricorso d’urgenza presentato dalla coppia, l’albergatore ha provato a difendersi invocando la natura esclusivamente turistico-ricettiva dell’attività – comprovata dal versamento della tassa di soggiorno e dalle comunicazioni alla Questura – sostenendo che i due andassero considerati “meri ospiti” e che tra le parti non esistesse alcuna locazione abitativa. Il giudice del Tribunale ordinario di Bologna ha tuttavia respinto questa linea difensiva sul fronte della tutela possessoria: secondo il dispositivo cautelare, tra la coppia e l’immobile si è instaurata nel tempo «una relazione materiale con l’immobile protrattasi per un arco temporale significativo e caratterizzata da una evidente stabilità», configurando una vera e propria «detenzione qualificata». La disattivazione delle chiavi elettroniche, a prescindere dalle regole interne, ha avuto di fatto l’effetto di impedire «ai ricorrenti il pieno e pacifico esercizio della situazione di fatto sino a quel momento goduta».

Per effetto della decisione del tribunale, la struttura ha dovuto fornire alla coppia una nuova combinazione numerica – questa volta “senza scadenza” – e riattivare immediatamente i climatizzatori e tutti i servizi elettronici. I due conviventi sono stati così autorizzati a continuare a vivere nell’appartamento, in attesa che un successivo giudizio di merito chiarisca in modo definitivo la «natura giuridica del rapporto» instauratosi tra le parti.

(in copertina foto di Haberdoedas su Unsplash)