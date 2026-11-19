L'operaio aveva chiesto di cambiare mansione dopo un incidente in cantiere. Il datore gli ha comunicato il licenziamento con un messaggio e un documento allegato. Per il tribunale della Spezia la comunicazione è valida perché c'è la prova che sia stata ricevuta

Un messaggio su Whatsapp per comunicare il licenziamento. Lo ha ricevuto un operaio di La Spezia, che ha scoperto tramite quelle poche righe di essere stato licenziato. L’uomo ha provato a opporsi rivolgendosi al tribunale per ottenere il reintegro, ma giudice ha respinto il ricorso: il messaggio inviato dal datore di lavoro rispetta il requisito della forma scritta previsto dalla legge. In più, a dimostrare che il dipendente ne avesse preso conoscenza c’erano anche le spunte blu dell’applicazione e una sua successiva risposta.

L’infortunio in cantiere e la richiesta di cambiare mansione

La vicenda, raccontata dalla Nazione, riguarda un lavoratore marocchino assunto a tempo indeterminato nella primavera del 2025 da un’azienda della Spezia specializzata in idraulica navale. Nell’estate dello stesso anno, mentre stava lavorando su un’imbarcazione in un cantiere di Marina di Carrara, l’operaio si era ferito alla mano destra. Era stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. L’infortunio aveva comportato 85 giorni di inabilità temporanea assoluta e una menomazione dell’integrità psicofisica accertata nella misura del 4 per cento.

Al rientro in azienda, nell’autunno del 2025, il lavoratore aveva continuato ad avvertire forti dolori alla mano e per questo aveva chiesto di cambiare mansione. Prima ancora che venisse ricollocato, però, alla fine di marzo del 2026 ha ricevuto la comunicazione del licenziamento.

Il messaggio su Whatsapp e le spunte blu

A comunicare la decisione era stato direttamente l’amministratore unico della società, utilizzando WhatsApp, un canale già usato abitualmente per le comunicazioni di lavoro. Il messaggio, scritto nella lingua utilizzata dal lavoratore, conteneva una frase piuttosto esplicita: «Ti ho inviato il licenziamento con causale». In allegato c’era una copia del modello UniLav, il documento utilizzato dai datori di lavoro per comunicare ai Centri per l’impiego anche la cessazione dei rapporti lavorativi. Nel modulo risultava indicata come causale il giustificato motivo soggettivo.

L’operaio aveva ricevuto e letto il messaggio, come dimostravano le spunte blu. Non solo: aveva anche risposto poco dopo al datore di lavoro. Proprio questi elementi hanno permesso al giudice del lavoro di affermare la validità del licenziamento.

Perché il giudice ha ritenuto valido il licenziamento su Whatsapp

Il punto centrale riguarda l’articolo 2 della legge 604/1966, che impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto, pena l’inefficacia del provvedimento. La norma, però, non prescrive un particolare mezzo di trasmissione. Secondo un orientamento della Cassazione, il requisito della forma scritta può essere rispettato anche attraverso strumenti digitali, purché il lavoratore riceva una comunicazione chiara, sia possibile identificarne la provenienza e risulti inequivocabile la volontà dell’azienda di interrompere il rapporto.

Nel caso della Spezia, il tribunale ha ritenuto soddisfatti questi requisiti: il messaggio proveniva dall’amministratore della società, conteneva un riferimento esplicito al licenziamento ed era accompagnato dal documento scritto. La lettura e la successiva risposta del dipendente confermavano che la comunicazione era arrivata a destinazione.

Quando un licenziamento su Whatsapp è valido e quando no

La decisione arriva a pochi giorni da un’altra sentenza, di segno opposto, di cui Open ha già raccontato i dettagli. A Grosseto, una lavoratrice licenziata dopo quasi vent’anni di servizio aveva ottenuto il reintegro perché il datore le aveva comunicato la decisione attraverso un messaggio vocale su Whatsapp.

In quel caso il tribunale aveva ritenuto che un audio, anche se registrato e conservabile, costituisse una comunicazione orale, insufficiente a rispettare l’obbligo di forma scritta.