Il piano di risarcimenti del gruppo Vorwerk è stato reso vincolante dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A chi andranno i ristori che riguardano consumatori in Italia e nel resto d'Europa

Dopo mesi di disagi per chi aveva acquistato un aspirapolvere Neato, ritrovandosi con funzioni bloccate dallo stop ai servizi cloud, arriva la svolta firmata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). A conclusione dell’inchiesta avviata lo scorso aprile, l’Antitrust ha reso vincolante il piano di risarcimenti del gruppo Vorwerk, proprietario del marchio che produce Folletto e Bimby, che esteso a tutti i consumatori europei. Chi ha comprato un Neato dall’1 ottobre 2020 potrà ottenere un nuovo robot Vorwerk VR7 o un buono da 500 euro, insieme a dieci anni di garanzia sui servizi digitali.

Cos’è successo con il gruppo Vorwerk

La vicenda nasce lo scorso aprile, quando l’Antitrust ha aperto un’indagine (il procedimento PS13069) per l’interruzione dei servizi cloud necessari al funzionamento dei robot aspirapolvere Neato. Per chiudere il caso e risolvere i disagi causati agli utenti, le società del gruppo, tra cui Neato Robotics Europe GmbH e Vorwerk Italia, hanno presentato un pacchetto di impegni economici che l’AGCM ha giudicato adeguato, rendendolo ora ufficialmente vincolante.

Chi può avere un nuovo Neato o il bonus da 500 euro

Le misure di ristoro riguardano tutti i consumatori europei che hanno acquistato un robot Neato a partire dall’1 ottobre 2020. I rimborsi cambiano in base alla generazione del dispositivo posseduto. I proprietari dei modelli di seconda generazione (Neato D8, D9 e D10) hanno diritto a ricevere in sostituzione un nuovo robot aspirapolvere Vorwerk “VR7”, conosciuto in Italia con il marchio Folletto. Chi possiede modelli di prima generazione (Neato D4, D6 e D7) può ottenere un voucher Vorwerk del valore di 500 euro, utilizzabile per acquistare i principali prodotti del catalogo Vorwerk (i modelli VR7, VK7 e TM7), ma non cumulabile con altre promozioni o sconti in corso.

Oltre ai rimborsi immediati, l’accordo introduce una tutela per il futuro. Vorwerk si è impegnata a estendere a 10 anni la garanzia sui servizi digitali, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, per i robot Vorwerk/Folletto VR7. Una misura pensata per evitare che i consumatori si ritrovino nuovamente con un dispositivo smart inutilizzabile a causa dello spegnimento dei server.

Quali condizioni vanno rispettate

Per ottenere il nuovo apparecchio o il buono spesa è necessario rispettare due condizioni. La prima è la restituzione del vecchio robot, che sia di prima o seconda generazione: bisogna riconsegnare il proprio Neato integro e senza danneggiamenti, fatta eccezione per la normale usura dovuta all’utilizzo quotidiano. La seconda condizione è la prova d’acquisto, ma solo per il voucher: chi possiede un modello D4, D6 o D7 dovrà dimostrare, con qualsiasi documento o mezzo disponibile, di aver comprato il robot dal 1° ottobre 2020 in poi.

Come Vorwerk informerà i clienti

Per fare in modo che tutti gli utenti interessati vengano informati, il gruppo diffonderà un comunicato stampa ufficiale sui principali canali di informazione e delle associazioni dei consumatori in tutta Europa. Entro tre giorni dalla pubblicazione del comunicato, i clienti potranno inviare la propria richiesta di sostituzione o di emissione del voucher compilando gli appositi moduli online.