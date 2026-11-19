Nell’intervista a Open, il politologo analizza i rischi della corsa all’intelligenza artificiale, la rivolta americana contro i data center e le tensioni con la Cina. E avverte: «Una crisi causata dall’AI è certa»

Anthropic sbarca a Wall Street. Per il colosso dell’intelligenza artificiale che ha creato Claude è il giorno della consacrazione finanziaria ma anche di un grande paradosso: la più grande quotazione della storia – il titolo apre a 111,50 dollari per azione, il 34% in più rispetto agli 83 dollari fissati inizialmente – coincide con il momento di massima incertezza sulla corsa all’AI. Proprio il fondatore di Anthropic Dario Amodei è stato tra i primi a lanciare l’allarme sui rischi della tecnologia. Una contraddizione che attraversa l’intero settore, alle prese con i segnali di una reazione politica e sociale alla rivoluzione in corso. A cominciare dagli Stati Uniti, dove le elezioni di metà mandato hanno dato voce alla crescente opposizione delle comunità locali ai data center. Ian Bremmer, politologo ed esperto di geopolitica, spiega a Open perché la corsa all’AI potrebbe essere arrivata a un punto di svolta.

Amodei è stato tra i primi imprenditori dell’AI a mettere in guardia sui rischi enormi della tecnologia ma oggi chiede agli investitori di continuare a crederci. Non è una contraddizione?

«Conosco Dario: è uno scienziato, non un uomo d’affari come Sam Altman (il fondatore di OpenAI ndr). Non si è formato per fare l’amministratore delegato. Molte decisioni su Anthropic non vengono prese unilateralmente da lui, come accade invece con Elon Musk, che rappresenta il fattore decisivo per il successo o il fallimento delle sue aziende. E penso che Dario sia sincero quando dice di temere che queste tecnologie stiano diventando troppo pericolose e che gli stessi scienziati non comprendano davvero molti aspetti del loro funzionamento. Le aziende stanno investendo molto più denaro ed energie nella costruzione della tecnologia che nella sua comprensione. Se dipendesse soltanto da Amodei, penso che le priorità sarebbero diverse. Ma opera in un contesto in cui ha bisogno che la quotazione in Borsa abbia successo per poter continuare a investire. E sa che se non lo farà Anthropic, lo faranno altre aziende».

Quindi il messaggio agli investitori è: puntate su di noi perché svilupperemo l’AI in modo più responsabile dei concorrenti?

«Lui crede davvero che se riuscirà ad arrivare per primo, avrà la possibilità di comportarsi in modo più responsabile. Ma alla base c’è la convinzione dell’inevitabilità tecnologica: gli esseri umani non hanno mai rinunciato allo sviluppo di tecnologie che potevano essere commercializzate. Eppure non escludo una mossa a sorpresa».

Quale?

«C’è la possibilità concreta che Anthropic decida unilateralmente di rallentare. Conosco persone dentro e fuori l’azienda che ritengono possibile una decisione del genere nei prossimi sei mesi».

Da cosa dipenderà?

«Se pensi davvero che la probabilità di una catastrofe esistenziale dovuto all’AI, il cosiddetto P(doom), sia del 10%, probabilmente dovresti rallentare. Ma non sono sicuro che loro ci credano davvero».



E lei?

«Non credo nella catastrofe, ma la probabilità che si verifichi una crisi significativa causata dall’intelligenza artificiale è al 100%. Spero che queste crisi — legate alla cybersicurezza, alla disinformazione, ai fallimenti dei mercati — possano portare a risposte più efficaci per controllare, governare e indirizzare il futuro di questa tecnologia. Non siamo ancora arrivati a quel punto. Neanche il caso Jensen Huang ci ha portati lì».

Si riferisce all’ex amministratore delegato di Nvidia che ha lasciato l’azienda dopo che sono venute fuori le sue relazioni extraconiugali, tra cui quella con una probabile spia cinese.

«Jensen è sempre stato coerente nel perseguire come unico obiettivo quello di massimizzare il valore dell’azienda per gli azionisti. Come? Vendendo quanti più chip possibili a chiunque avesse i soldi per comprarli. E se gli acquirenti sono avversari degli Stati Uniti, non importa. Lui trovava sempre una giustificazione:“ Se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro” oppure “Se non vendiamo ai cinesi, costruiranno i loro semiconduttori”. Sono entrambe giustificazioni infondate: nessuno ha le capacità di Nvidia e i cinesi stanno già lavorando per sviluppare i loro semiconduttori. Ma attenzione, Huang non ha cominciato a dirlo perché aveva una relazione sessuale con una spia cinese. Lo diceva già molto prima di conoscere l’altra Huang».

Quindi la gestione di Nvida è sempre stata parte del problema?

«Huang e Howard Lutnick, il segretario al Commercio degli Stati Uniti, hanno lavorato insieme per aggirare le legittime preoccupazioni sulla sicurezza nazionale espresse dal segretario al Tesoro e da vari esperti. E questo ha provocato una rabbia enorme al Congresso, tra democratici e repubblicani. Per questo ora mi aspetto controlli molto severi sulle esportazioni».

Chi le prenderà?

«Queste decisioni dovrebbero essere prese dal Dipartimento del Commercio. È lì che si trovano le competenze, l’esperienza e la capacità per valutare quando e come applicare le esigenze di sicurezza nazionale. Ma non succederà, e quindi molte decisioni importanti avverranno sotto la pressione dell’opinione pubblica e del Senato. Questo significa che diventeranno oggetto di scontro politico. Purtroppo è quello che succede quando il sistema politico viene comprato, e quando ci si ritrova con persone incompetenti a prendere decisioni».

Si riferisce al ministro del Commercio?

«Lutnik non avrebbe mai dovuto ricevere quell’incarico. Ha compromesso gli interessi nazionali americani in diverse occasioni, prima con i negoziati commerciali, poi con la sua linea sulle esportazioni. Ci sono accuse di corruzione diretta nei suoi confronti, che adesso saranno oggetto di indagine».

Il voto delle elezioni di metà mandato è stato anche un voto contro questa corsa sfrenata all’AI?

«Gli americani hanno detto chiaramente che non si fidano di come i loro leader, e quelli di Big Tech, stanno gestendo lo sviluppo della tecnologia. Non è possibile continuare ad avere un sistema in cui un piccolo numero di uomini potenti prende decisioni sul modo in cui l’AI viene sviluppata e utilizzata negli Stati Uniti e nel resto del mondo».

Che conseguenze ci saranno sulla corsa all’AI?

«Non penso che questo bloccherà lo sviluppo o fermerà la corsa ai data center, ma la rallenterà. E se la conseguenza sarà che la Cina riuscirà ad avvicinarsi agli Stati Uniti, bisogna ricordare che Jensen Huang ha contribuito a farla avvicinare, assicurandosi che i cinesi avessero accesso ai chip avanzati. I loro modelli più sofisticati oggi vengono addestrati sui chip Nvidia.

Quindi a chi pensa che gli americani rischino così di perdere terreno nella competizione rispondo che potrebbero ottenere risultati migliori proprio perché cominceranno a prendere sul serio la sicurezza nazionale».

Trump ha ragione quando dice che rinunciare all’AI vuol dire rinunciare alla crescita dell’America?

«Senza gli investimenti per l’AI l’America sarebbe già in recessione. Penso che questa tecnologia sia straordinaria e che chiunque la utilizzi si renda conto della velocità impressionante con cui sta migliorando in tutti i settori. Ma so anche che, al momento, viene sviluppata e messa in circolazione da un gruppo di amministratori delegati che dirigono, di fatto, laboratori. Non stanno gestendo multinazionali mature. E i rischi rendono la situazione insostenibile.

Abbiamo una serie straordinaria di tecnologie che cambieranno il mondo, ma finiremo per provocare molti danni perché non abbiamo le istituzioni, i leader e gli strumenti di governo per assicurarci che vengano indirizzate e utilizzate responsabilmente.

Al momento la filosofia è: costruiamo e vediamo cosa succede».

Ma non è stato sempre questo lo stile americano? Muoversi velocemente e rompere gli schemi?

«Certo, ma non abbiamo fatto così con le armi nucleari. Tutto era controllato dalle forze armate e dal governo degli Stati Uniti. Questo era il Progetto Manhattan. Non voglio soffocare l’innovazione e l’imprenditorialità, ma dobbiamo assicurarci che, quando viene messo in circolazione un prodotto di intelligenza artificiale sia sottoposto almeno agli stessi controlli previsti per l’immissione sul mercato di una nuova automobile».

Il nuovo Congresso a maggioranza democratica come affronterà la questione?

«Nel breve periodo quello che faranno sarà imporre una serie di regole ai data center e alle aziende tech a livello federale e statale. Chiederanno garanzie sui posti di lavoro, la salute, il prezzo dell’elettricità, imponendo alle aziende di sostenere i costi. Ma in prospettiva, bisognerà fare un ragionamento più ampio: trovare un modo per aumentare la redistribuzione della ricchezza. Altrimenti i giovani continueranno a eleggere sempre più socialisti democratici. Non continueranno a sostenere il capitalismo se avranno la sensazione che sia diventato un sistema in cui una piccola percentuale della popolazione si prende tutto».

Come si fa?

«Gli Stati Uniti stanno vivendo una nuova Gilded Age, età dorata. L’ultima volta che abbiamo vissuto una fase così abbiamo avuto prima una Depressione e poi Franklin Delano Roosevelt. Ha creato un sistema pensionistico, ha professionalizzato la burocrazia, ha costruito infrastrutture e ha permesso la nascita di una nuova classe media. È questo ciò di cui l’America ha bisogno: un nuovo Roosevelt. Può arrivare da destra o da sinistra, non importa».

Come reagiranno i mercati a tutto questo?

«Dipende da quanto sarà efficace l’intelligenza artificiale. La promessa dell’intelligenza artificiale è che i benefici economici saranno talmente grandi da poter finanziare molte delle misure necessarie affinché le persone possano lavorare, nutrirsi e avere una vita sostenibile, con una buona qualità della vita. E se l’intelligenza artificiale non sarà in grado di farlo, significa che non è ancora pronta per essere utilizzata su larga scala. Questa è la realtà. Deve funzionare politicamente e per la società».

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