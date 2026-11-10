«Del Vecchio sta comprando un (altro) giornale»: secondo Soncini LMDV sarà il nuovo editore di Rolling Stone

Continua lo shopping dell'imprenditore 31enne: nella sua newsletter la giornalista svela che «stanno praticamente firmando» per l'acquisto dell'edizione italiana del magazine

«Il primo ristorante l’abbiamo aperto perché volevo un posto dove sentirmi a casa». A parlare è Leonardo Maria Del Vecchio, in un’intervista a Rolling Stone datata 17 ottobre 2025. E chissà se anche stavolta è la ricerca di un posto dove “sentirsi a casa” a spingerlo verso l’acquisto proprio di Rolling Stone, il magazine (una volta cartaceo, ora solo digitale) che ha già cambiato diversi editori negli ultimi vent’anni.

La notizia nella newsletter della giornalista

La copertina del numero digitale in cui era stato intervistato Leonardo Maria Del Vecchio

Nella girandola degli editori, stavolta sembra essere il turno di LMDV, che secondo quanto scrive la giornalista Guia Soncini nella sua newsletter «si sta comprando un (altro) giornale». «In questo momento, proprio mentre state leggendo, stanno praticamente firmando», sostiene Soncini, che ipotizza: «Probabile gliel’abbia suggerito il suo amico Fedez, che ha l’aria di uno cui piacciano i giornali che prima o poi hanno provato a fare quella cosa che facevano i giornali nel Novecento: fare un po’ di casino».

Se l’acquisto fosse confermato sarebbe l’ennesima mossa di Del Vecchio sulla scacchiera dell’editoria italiana: dopo aver comprato il 30% de Il Giornale nel dicembre 2025, QN, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino nel maggio 2026 e il 2% del Fatto Quotidiano appena pochi giorni fa, la LMDV Media diventerebbe adesso anche proprietaria di un web magazine storico.

La storia (travagliata) di Rolling Stone Italia

L'”originale” è stato fondato nel 1967 a San Francisco ed è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale per la musica, la cultura pop e il giornalismo politico. Nel 1980 Rolling Stone è arrivato anche in Italia, ma l’esperienza dell’epoca durò pochissimo. Nel 2003 il ritorno, con l’editore IXO Publishing e successivamente con Quadratum e poi, dal 2014, con Luciano Bernardini de Pace. Nel 2019 in mensile cartaceo ha smesso di essere pubblicato e Rolling Stone Italia è diventato un web magazine.

Il balletto degli editori non è concluso: dal 2019 al 2024 Rolling Stone è stato di proprietà di Web Magazine Makers Srl, che alla fine del 2024 lo ha ceduto al Gruppo Urban Vision. Adesso potrebbe essere la volta di Leonardo Maria Del Vecchio.