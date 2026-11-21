Sono quattro i bandi di concorso del Viminale riservati a giovani che puntano a un posto da viceispettore. Porte aperte non solo per esperti di cybersicurezza, ma anche per laureati in materie umanistiche. Quali sono i requisiti e perché bisogna stare attenti ai tatuaggi

La Polizia di Stato ha aperto la selezione per 300 allievi viceispettori nel settore informatico. Il bando fa parte di un pacchetto più ampio con quattro bandi totali che mettono a disposizione 1.000 posti da vice ispettori destinati a laureati almeno con la triennale. Oltre ai 300 per l’area informatica, ce ne sono 270 per quella economica, 230 per l’area linguistica e umanistica e 200 per la comunicazione istituzionale. I candidati dovranno sin da subito indicare una preferenza di sede su base provinciale. Come ricorda Miriam Carraretto su Repubblica, i posti per gli informatici sono distribuiti con 34 su Roma, mentre Milano, Torino, Bologna e Palermo ne hanno sei ciascuna. Sono previste anche riserve, tra cui 50 posti per i sovrintendenti con il titolo richiesto e altri 50 per il personale della Polizia con almeno tre anni di servizio.

Requisiti per partecipare al concorso da 1000 posti in polizia

Per partecipare al concorso servono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e le qualità di condotta previste dalla legge, che comprendono la verifica di eventuali misure di prevenzione o di sicurezza. Il limite di età è di 28 anni, elevabile fino a tre in base al servizio militare effettivamente prestato. Si prescinde dal limite per il personale della Polizia di Stato con almeno tre anni di servizio, mentre per chi appartiene ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il tetto è di 33 anni. Occorrono poi l’idoneità fisica, psichica e attitudinale prevista per il ruolo degli ispettori. Restano fuori, tra gli altri, gli espulsi o destituiti da precedenti impieghi pubblici o nelle forze dell’ordine e chi ha condanne, anche non definitive, per delitti non colposi. Per l’area informatica serve una laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-8) o in Scienze e tecnologie informatiche (L-31), oppure una magistrale. Il titolo può essere conseguito entro la data della prima prova, anche preselettiva, mentre gli altri requisiti vanno posseduti alla scadenza della domanda e mantenuti fino alla fine del concorso.

Preselezione e prova di corsa

La selezione parte con una preselezione, prevista solo se le domande superano di 50 volte i posti e non sono meno di 3mila. È un questionario a risposta multipla su diritto costituzionale, diritto penale e procedura penale, costruito su una banca dati di 3mila quesiti pubblicata almeno trenta giorni prima. Il punteggio non conta per la graduatoria finale, e vanno avanti i candidati in numero pari a dieci volte i posti. Il calendario sarà reso noto il 22 dicembre. Segue la prova di efficienza fisica, una corsa di 1.000 metri: per risultare idonei servono al massimo 5 minuti e 50 secondi per gli uomini e 6 minuti e 20 secondi per le donne. Chi fa meglio guadagna punti in graduatoria. Per gli uomini, un punto tra 4’51” e 5’00” e due punti con 4’50” o meno. Per le donne, un punto tra 5’21” e 5’30” e due con 5’20” o meno. Il giorno della prova va consegnato, a pena di esclusione, un certificato agonistico per l’atletica leggera. Il personale della Polizia di Stato è esonerato dagli accertamenti fisici.

Accertamenti psico-fisici, prova orale e graduatoria

Chi supera la corsa passa agli accertamenti psico-fisici, con esame clinico, valutazione psichica e analisi di laboratorio. Tra i parametri richiesti ci sono una massa grassa tra il 7 e il 22% per gli uomini e tra il 12 e il 30% per le donne, una forza muscolare non inferiore a 40 chilogrammi per gli uomini e a 20 per le donne e un visus corretto di 10/10 per occhio. Sono cause di inidoneità i tatuaggi visibili con l’uniforme e l’uso, anche occasionale, di sostanze psicoattive. Seguono gli accertamenti attitudinali, con test psicometrici, un’intervista e un colloquio davanti alla commissione. L’ultima tappa è l’orale, da superare con almeno 36/60. Per l’area informatica, secondo Repubblica, copre sette aree, tra cui sistemi operativi, reti, digital forensic, protezione dei dati, diritto, pubblica sicurezza e cybercrime. In tutti i bandi si verificano anche l’inglese, con la traduzione di un testo giornalistico e una conversazione, e l’informatica. La graduatoria finale somma il voto orale, i punteggi dei titoli e i punti della corsa. I titoli non possono pesare più di un terzo del voto massimo dell’esame.

Quanto guadagna un viceispettore appena assunto

I vincitori sono nominati allievi viceispettori e avviati a un corso di formazione che dura un anno ed è retribuito. La sede viene assegnata prima dell’inizio, in base all’ordine di preferenza indicato nella domanda, e chi non si presenta il primo giorno è escluso.

Seppur il bando non indichi cifre precise, gli stipendi in base al contratto del comparto Sicurezza e Difesa 2022-2024 prevedono una retribuzione fissa lorda di riferimento di circa 2.896 euro al mese, pari a un netto tra 1.900 e 2.100 euro. Il trattamento durante il corso è diverso da quello previsto dopo la nomina. Gli appartenenti alla Polizia e ad altre amministrazioni sono collocati in aspettativa per la durata del corso. La domanda va inviata solo online, accedendo con SPID o carta d’identità elettronica (Cie) sul portale concorsionline.poliziadistato.it, entro le 23.59 del 17 dicembre. Fino alla scadenza è possibile annullarla e reinviarla.