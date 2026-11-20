A quasi un anno dalla tragedia, la località svizzera fa i conti con il crollo del turismo. Il 1° gennaio la commemorazione delle 41 vittime

«È un luogo maledetto». È con queste parole che molti viaggiatori giustificano la scelta di evitare Crans-Montana, cancellandola dai propri itinerari o rinunciando a tornarci. A quasi un anno dalla tragedia, sulla stazione sciistica svizzera pesa ancora l’incendio di Capodanno al locale Le Constellation, che è costato la vita a 41 ragazzi e in cui altre 115 persone rimasero ferite. Dal primo gennaio scorso la località vallesana – scrive il Messaggero – fa i conti con un drastico calo di visitatori, che ha svuotato strutture ricettive e ristoranti, spingendo diverse attività alla chiusura.

I dati in calo del turismo di Crans-Montana

Secondo i dati di Crans-Montana Tourism & Congress, in nove mesi gli alberghi hanno perso 50mila pernottamenti, toccando il punto più basso ad aprile, quando le prenotazioni sono crollate del 57,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crisi ha travolto l’intero indotto: i proprietari delle case vacanza hanno dovuto tagliare le tariffe per provare a riempire gli alloggi, mentre molti locali lavorano in perdita dall’inizio dell’anno. Emblema di questa crisi è il ristorante Yuki, che con la perdita del 60% dei ricavi ha abbassato definitivamente le saracinesche a maggio.

Le conseguenze della tragedia di Capodanno

Tra le principali conseguenze di tale calo, spiega il direttore dell’ente turistico Bruno Huggler, c’è «l’effetto del 1° gennaio», a cui si aggiungono le tensioni internazionali e la minore presenza di visitatori stranieri. La perdita di attrattività di Crans-Montana si nota soprattutto se si guarda alle località alpine vicine. Il turismo a Verbier, Zermatt e Davos rimane stabile rispetto all’anno scorso, mentre Gstaad e St. Moritz segnano rispettivamente un +6,2% e un +10,3% dall’inizio del 2026.

Perché l’incendio a Crans potrebbe pesare sull’evento sportivo

A vacillare non è soltanto l’economia locale, ma anche il futuro dei Campionati Mondiali di sci alpino, in programma dal primo al 14 febbraio 2027. Come ricostruito dalle emittenti RSI Info e RTS, sull’evento gravano alcune questioni. La più pesante riguarda una garanzia segreta da 38 milioni di franchi a favore della Federazione Internazionale Sci (FIS), che i Comuni di Crans-Montana, Lens e Icogne avrebbero sottoscritto senza consultare i cittadini. La somma sarebbe destinata a rimborsare la Federazione in caso di annullamento per cause di forza maggiore, come il maltempo o una pandemia. A questo caso finanziario si aggiungono le difficoltà legate all’innalzamento delle temperature, le dimissioni del presidente del comitato organizzatore e, non ultimo, l’impatto del rogo del Constellation sull’opinione pubblica e sulla gestione delle risorse comunali e cantonali.

Come verrà celebrato il primo anniversario della tragedia

In questo clima di incertezza economica e sportiva, l’attenzione dei ragazzi e delle famiglie resta sul primo anniversario della tragedia. Per commemorare le vittime, all’1:27 del primo gennaio si terrà un raduno silenzioso davanti al locale, teatro della tragedia. Alle 10 seguirà la cerimonia ufficiale nel comune di Grône, mentre nel pomeriggio sono previsti altri momenti di raccoglimento. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulle reti svizzere e saranno aperte a tutti, ma la partecipazione delle famiglie italiane non è ancora stata confermata.