Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l'imprenditore non c'era più. Al suo posto, sostengono gli inquirenti, c'era l'autista che dichiarava di essere stato l'autore dell'incidente al volante della Purosangue 222. Cosa dissero i testimoni e le immagini raccolte dalla polizia stradale: cosa rischia ora Del Vecchio

La Procura di Milano ha notificato in questi giorni l’avviso di conclusione delle indagini a Leonardo Maria Del Vecchio e al suo autista Daniele Origgi. I reati ipotizzati dagli inquirenti nei confronti dell’erede del gruppo Luxottica, ed editore del Quotidiano Nazionale con quote nel Giornale e Fatto quotidiano, sono due, come scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera: «falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o altrui», punita con la reclusione da 1 a 6 anni, e la violazione dell’articolo 189 del Codice della strada sul comportamento in caso di incidente, con pena da 6 mesi a 3 anni, per «non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi». In questa occasione, gli inquirenti anticipano l’intenzione di chiedere il processo con citazione diretta a giudizio, salvo controdeduzioni del legale Domenico Aiello entro 20 giorni. Secondo l’accusa, quando è arrivata la Polizia stradale l’imprenditore non c’era più. C’era invece Origgi, fatto venire da lui in un’altra auto, sulla quale Del Vecchio si era allontanato, mentre l’autista dichiarava agli agenti di essere stato al volante della Ferrari. Una versione che sarebbe stata smentita da testimoni, targa e telecamere.

Incidente di Del Vecchio in Ferrari: cosa accadde il 16 novembre 2025

L’incidente risale a domenica 16 novembre 2025, quando la Ferrari Purosangue 222 di Del Vecchio viaggiava lungo la Tangenziale Est di Milano in direzione Sud. Dopo una serie di sorpassi, avevano ricostruito gli inquirenti, ha urtato il posteriore di una Bmw 530. Il Corriere aggiunge che si procedeva sotto il diluvio e che la conducente della Bmw non ha riportato lesioni. Le due auto hanno sbattuto più volte contro il guardrail prima di riuscire ad accostare sulla corsia di emergenza. A bordo della Ferrari, stando ai primi soccorritori, c’erano due persone. Quando sul posto è arrivata la volante della Polstrada, però, nell’abitacolo ce n’era una sola: quella di Origgi, 53 anni, che ha lavorato come «asset protection» a Luxottica.

Come gli investigatori hanno ricostruito lo scambio alla guida

Il 24 gennaio 2026 la notizia dell’incidente veniva diffusa da Repubblica, secondo cui Del Vecchio era indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso, insieme a Origgi, descritto come uomo della security. L’avviso di garanzia gli era stato recapitato nel suo attico di Brera dai poliziotti della Stradale del comparto Lombardia, con la decurtazione di dieci punti dalla patente e senza il sequestro dell’auto. Secondo l’accusa, l’autista lo avrebbe raggiunto sul luogo dell’incidente prestandogli la propria auto per allontanarsi, per poi raccontare agli agenti di aver provocato lui lo scontro. Dalla targa i poliziotti sono risaliti a Del Vecchio, mentre un infermiere, che ha poi riconosciuto in foto il conducente da lui soccorso, ha fornito il proprio racconto. Le telecamere avrebbero mostrato l’arrivo di Origgi pochi minuti dopo l’incidente, la sua auto parcheggiata momentaneamente cento metri più avanti e i due uomini a bordo della Ferrari che lasciano il posto all’autista e salgono sull’altra vettura. Il passeggero, secondo gli investigatori, sarebbe Marco Talarico, non indagato, amministratore delegato di Lmdv Capital e storico braccio destro di Del Vecchio.